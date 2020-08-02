علي لطفي يغيب عن مران الأهلي

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن علي لطفي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، حصل على إذن بالغياب عن مران الفريق، الذي أقيم اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.





وقال مدير الكرة أن الجهاز الفني وافق على منح لطفي إذنًا بالغياب عن المران، بعد أن اعتذر عن عدم الحضور بسبب حالة وفاة.









وعاد الفريق إلى استئناف التدريبات الجماعية، استعدادًا لخوض مبارياته المتبقية في بطولة الدوري ودوري أبطال إفريقيا.









واستأنف الفريق تدريباته بعد أن قام الجهاز الفني، بقيادة السويسري رينيه فايلر، بمنح اللاعبين راحة لمدة ٤٨ ساعة بسبب إجازة عيد الأضحى.



