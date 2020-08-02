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فن

إطلالة هادئة من هبة مجدي في عطلتها الصيفية.. شاهد

الأحد 02/أغسطس/2020 - 07:34 م
صدى البلد
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أسماء الحسيني
 
شاركت الفنانة هبة مجدى جمهورها صورًا جديدة لها من خلال صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. 

وجاءت التعليقات لها على الصورة كالاتي :

ماشاءالله قمر

اجمل حاجة في مصر 

بحبك اوى اوى

يذكر ان هبة مجدي أكملت عمرها الـ 32 فهي من مواليد 28 يوليو 1988، وتزوجت من المطرب محمد محسن بعد ارتباطهما في كواليس مسرحية " الف ليلة وليلة "، وفي عام 2017 رزقت بطفلة أسمتها "دهب".


عملت هبة مجدي معيدة في أكاديمية الفنون بعد التحاقها بها عقب حصولها على ليسانس اداب من جامعة عين شمس، وأيضا لديها موهبة في رقص الباليه منذ كان عمرها 5 سنوات.

وشاركت هبة مجدي في 29 عملا دراميا منهم ولد الغلابة، ولي عهد ، فرصة تانية، مسلسل الاخ كبير ومسلسل نصيبي وقسمتك
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Don’t let me go 🧡

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