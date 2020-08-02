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أخبار العالم

بعد هبوطها في خليج المكسيك.. ترامب يهنئ طاقم المركبة الفضائية سبايس إكس

الأحد 02/أغسطس/2020 - 09:57 م
المركبة الفضائية
المركبة الفضائية سبايس إكس
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شيماء مصطفى
وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، تهنئة لطاقم المركبة الفضائية "سبايس اكس" بعد هبوطها بنجاح في خليج المكسيك.


وقال ترامب في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "من الرائع أن يعود رواد فضاء ناسا إلى الأرض بعد مهمة ناجحة للغاية لمدة شهرين. شكرا للجميع!".


وأضاف أن رواد الفضاء تمكنوا من استكمال أول هبوط فضائي منذ 45 عامًا.. إنه مشوق".


وهبط رائدا فضاء أمريكيان، اليوم الأحد، من محطة الفضاء الدولية في خليج المكسيك في مركبة "سبايس آكس" متوجين بنجاح أول مهمة مأهولة للشركة لصالح وكالة الفضاء ناسا".


وكانت هذه أول مهمة لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) انطلاقا من أراضي الولايات المتحدة منذ تسع سنوات.

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