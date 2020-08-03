بدل ما أزفه عريس وديته في كفن.. والدة شهيد الجدعنة بشبرا الخيمة: قتلوا ابنى غدرا.. فيديو

أبني الوحيد راح منى فى غمضة عين بدل ما أزفه في فرحه أوديه بالكفن جثة، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم حرموني من أبني ونور عيني" .. بتلك الكلمات بدأت والدة محمد ابو زيد الذى اطلق عليه جيرانه شهيد الجدعنة فى شبرا الخيمة بعد مقتله على يد اثنين من تجار المخدرات بعد تدخله للدفاع عن عجوز اعتدى عليه المتهمين .. فى شارع 10 بمنطقة شبرا الخيمة وضع الاهالى بانر كبير عليه صورة للمجنى عليه محمد ابو زيد دون عليها " الله يرحمك يامحمد" .

داخل منزل القتيل جلست والدته واسرته يرتدن الملابس السوداء وعلامات الصدمة على وجوههم لا يصدقون حتى اللحظة أن شقيقهم قد رحل وتركهم.

اقرأ أيضا: والد شهيد الشهامة بالدقهلية: ابنى الوحيد طالب كلية الحقوق مات بـ 3 طعنات فى القلب

اقرأ أيضا: مشهد يبكي القلوب .. كاميرا ترصد لحظة مقتل شهيد الشهامة في القليوبية.. فيديو

القصة المآساوية سردت تفاصيلها والدته لـ "صدى البلد"،بدأت كلماتها قائلة :"أبني الوحيد هو راجل البيت بعد ما أبوه مات، بدل ما أزفه في فرحه أوديه بالكفن جثة، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم حرموني من أبني ونور عيني".

وروت الأم المكلومة قائلة : "كان في خناقة بين ناس جيرانا وتجار مخدرات في الشارع، وفجأة التجار دول ضربو راجل كبير من الشارع بالقلم على وشه، فأبني محمد عشان متربي زعل على الراجل وأدخل في الموضوع وقال عيب تضربو راجل كبير كدة، فالناس دي ردت إحنا عايزين فلوسنا، والدنيا هديت، وبعدها محمد شارك في عمل قعدة صلح بين الطرفين وجاب دبيحة وضحى بيها، والمشكلة أتحلت".

تستكمل والدة المجنى عليه كلماتها : "بعد فترة الناس دي جت تاني للراجل وقالتله فين الفلوس، قالهم أنا أسلملكم محمد اللي كان سبب في الصلح وخلاص أنا ماليش دعوة، وبعدها الراجل أتصل بالمتهمين وقالهم أن محمد موجود في المحل ولوحده، واحد منهم جه المحل وقال لمحمد الله يرحمه أنا عايزك وأبني خرج معاه بحسن نية".

أتصلت بمحمد وكان أخر مرة أسمع صوته في التليفون وفي الحياة.. بهذه الكلمات استكملت الأم المكلومة حديثها قائلة "قولت له يامحمد تعالى نتغدى قالي كلى ياأمي أنتي وأختى وأنا شوية وهطلع في ناس جيالي وشوية وهتمشي، ومفيش شوية ولقيت صوات في الشارع وبسأل في أيه ياولاد لقيت ابني مرمي غرقان في دمه والناس بتقول ابو زيد أتقتل"

وطالبت والدة شهيد الشهامة بحق أبنها الوحيد، مشيرة إلى أنها تلقت تهديدات من عائلة المتهمين بأنهم لن يتركوا أبنهم، مؤكدة أن القاتل أتصل بشريكه وقال له "أنا خلصت على ابو زيد خلاص، والتاني قاله أنا كنت عايز أقتله أنا" وصمتت الأم من البكاء لتعود قائلة "دول بيتعازموا على مين يقتله".

البداية حينما تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إشارة، من معهد ناصر، بوصول "محمد. ا" 26 سنة، من شبرا الخيمة، جثة هامدة؛ إثر عدة طعنات في أنحاء الجسد.

وأكدت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين هما "ا ج ا " و "ك م ع" حيث قام الثاني بطلب من الأول باستدراج المجني عليه خارج المحل الذي يعمل به وعقب خروجه من المحل قام الأول بطعنه بالسنجه عدة طعنات حتى لفظ أنفاسه.

وعن سبب الجريمة كشفت التحريات انه يعود لخلاف إلى شهر مارس الماضي عندما شارك المجني عليه فى جلسة صلح بين المتهمين وشخص يدعى "ص ع س" من أهالى المنطقة قاما المتهمان بالتعدى على الآخر بالضرب ووقعت بين الطرفين مشاجرة بالأسلحة النارية وفقد المتهم الثانى أحد عينيه نتيجة طلق خرطوش خلال المشاجرة وعقدت جلسة صلح كبيرة بين الطرفين المتهمين وعائلاتهما و"ص ع س" وعائلته وبمشاركة المجنى عليه الذى تبرع بذبح عجل على نفقته الخاصة خلال جلسة الصلح.

وبالفعل تم الصلح بين الطرفين إلا أن المتهمين لم يرضخا للتصالح وقررا الانتقام من كل من شارك فى الصلح وعقدا العزم على التخلص من المجنى عليه باستدراجه وقتله فاتفق المتهم الثاني مع الأول على استدراجه خارج المحل الخاص به وعقب خروجه قام المتهم بطعنه بالسنجه وتم ضبط المتهمين واحيلوا للنيابة فامرت بحبسهم وتولت التحقيق