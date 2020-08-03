لحظة استهداف جنود أتراك بواسطة قوات كردية.. شاهد

تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر شريط فيديو لاستهداف جنود من الجيش التركي بواسطة قوات كردية، ما أسفر عن مقتل 6 جنود أتراك.





ويظهر في شريط الفيديو استهداف الجنود الأتراك أثناء تجمع لهم على تبه مرتفعة ما أسفر عن مصرعهم جميعا، وعددهم 6 جنود.





ويستمر الجيش التركي في العدوان على الأراضي العراقية والسورية، تحت ذريعة محاربة القوات الكردية في هذه الأراضي، ما يعد تعدي واضح على سيادة هذه الدول.





وشنت تركيا غارات على مواقع في قضاء زاخو بمحافظة دهوك في إقليم كردستان العراق، بحسب "سكاي نيوز".





وأفادت وسائل إعلامية بأن طائرة عسكرية تركية قصفت قرية كربلي بقضاء زاخو في دهوك، وسط عدوان تركي مستمر على إقليم كردستان العراق.





وأشارت إلى أن طائرة تركية شنت 3 غارات على المواقع المذكورة، لكنها لم تكشف حجم الأضرار المادية والبشرية.







