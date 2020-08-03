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العالم يتخطى عتبة 18 مليون إصابة بفيروس كورونا

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 12:57 ص
كورونا
كورونا
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البهي عمرو
عرضت القناة الأولى المصرية خبرا عاجلا، عبر شريط العاجل يفيد أن وكالة الأنباء الفرنسية أعلنت أن العالم يتخطى عتبة 18 مليون إصابة بفيروس كورونا.

وأطلقت منظمة الصحة العالمية تحذيرا جديدًا من جائحة كورونا المستجد كوفيد-19 ، وقالت إن الجائحة تظهر إنها "ممتدة"، وفق ماذكرت صحف دولية.

وحذرت المنظمة في بيانها، من "مخاطر تراخي الاستجابة، في سياق من الضغوط الاجتماعية والاقتصادية".

وأصاب كورونا أكثر من 17 مليون شخص في مختلف أنحاء العالم، بينما يقترب عدد الوفيات من الــ700 ألف.



ولا يزال وباء COVID-19 المستمر يشكل حالة طوارئ للصحة العامة وذا أهمية دولية، وهناك حاجة لجهود الاستجابة طويلة الأجل بالنظر إلى المدة الطويلة المتوقعة للوباء.

جاء ذلك بعد اجتماع لمنظمة الصحة العالمية في بيان على الإنترنت صدر اليوم السبت، دعا إليه المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس.

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