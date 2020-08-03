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أخبار العالم

كوريا الجنوبية تلزم بحارة السفن الروسية بتقديم شهادة خلو من فيروس كورونا

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 07:41 ص
كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية
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أ ش أ
أعلنت كوريا الجنوبية أنه يتعين على بحارة جميع السفن المنطلقة من روسيا حمل شهادة خلو من فيروس كورونا ابتداء من اليوم الاثنين.

وقالت السلطات الصحية الكورية الجنوبية- حسب ما نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية- إنها اعتبارا من اليوم ستلزم بحارة السفن المنطلقة من روسيا- كالقادمين من 6 دول تطبق عليها إجراءات أكثر صرامة- بتقديم شهادة طبية تثبت أن نتيجة اختبار كورونا سلبية، على أن تكون الشهادة صادرة في غضون 48 ساعة من المغادرة..وتضم الدول المحددة بنجلاديش وباكستان وكازاخستان وقرغيزستان والفلبين وأوزبكستان.

ولم تدرج الحكومة الكورية الجنوبية روسيا ضمن الدول التي يجب على المسافرين منها حمل شهادة خلو من كورونا، غير أنها شددت إجراءات الحجر الصحي في الموانئ نتيجة لسلسلة من حالات الإصابة بين بحارة السفن الروسية الراسية في الموانئ الكورية، ما تسبب في نقل العدوى إلى المجتمع المحلي.

وذكرت السلطات الصحية أنه لم تظهر إصابات كثيرة بين المسافرين القادمين من روسيا عبر المطارات بينما اكتشفت حالات إصابة جماعية بين بحارة السفن الروسية مؤخرا، لذا ستلزم بحارة السفن الروسية بتقديم الشهادة المذكورة.

وبدأت حكومة سول في إجراء فحص تشخيص كورونا على بحارة السفن الروسية قبل نزولهم من السفن ومراقبة حالتهم الصحية عبر تطبيق التشخيص الذاتي بعد النزول منذ يوم 24 يونيو الماضي، ووسعت هذا الإجراء ليشمل جميع السفن القادمة من الخارج.
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