21 قتيلا و43 مصابا حصيلة اشتباكات داعش في أفغانستان

أفادت شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها بارتفاع عدد القتلى والجرحى جراء الاشتباكات التي وقعت مع داعش في أفغانستان إلى 21 قتيلا و43 جريحا.

وكانت السلطات الأفغانية قد كشفت، اليوم الإثنين، عن وقوع اشتباكات وهروب جماعي لأعضاء من تنظيم داعش الإرهابي في سجن في جلال آباد.





وأعلن تنظيم داعش الإرهابي، أمس الأحد، مسؤوليته عن محاولة اقتحام سجن في جلال أباد شرق أفغانستان.





وكانت مصادر أفغانية، أعلنت أمس الأحد، عن مقتل 12 شخصا وإصابة 33 آخرين على الأقل جراء وقوع انفجارات واشتباكات أمام مجمع سجون في مدينة جلال آباد شرق البلاد.





وقال المتحدث باسم حاكم ولاية ننكرهار عطاء الله خوجاني إن سيارة مفخخة انفجرت عند بوابة سجن جلال آباد، مع ورود تقارير عن تسلل مسلحين مجهولين إلى الطابق الأعلى من المبنى لاحقا، حسب قناة "طبوع نيوز" الأفغانية.





ووفقًا لـ"العربية"، أعاد الأمن الأفغاني 50 سجينا فروا بعملية الاقتحام في جلال أباد.



