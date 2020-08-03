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أخبار العالم

وزير روسي يعلن موعد بدء الإنتاج التجاري لـ أول لقاح ضد كورونا

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 11:19 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، أن 3 شركات روسية ستبدأ الإنتاج التجاري لأول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد في البلاد "كوفيد-19"، في سبتمبر المقبل. 

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، قال الوزير، إن اللقاح المذكور من تصميم مركز "جيمالي" الروسي للبحوث الوبائية والميكروبيولوجية، ومشيرا إلى أن المركز سيبدأ الإنتاج التجاري مع ثلاث مؤسسات لديها مواقع إنتاجية في مقاطعات موسكو وفلاديمير وياروسلافل". 

وأعرب مانتوروف، عن أمله في أن يبدأ الإنتاج التجاري في سبتمبر، مضيفا أن "الشركات تستعد الآن للإنتاج، ويجري تحضير المعدات والعملية التكنولوجية". 

وأضاف: "في المرحلة الأولى من هذا العام، سيتم إنتاج عدة آلاف من اللقاحات شهريًا، وبحلول بداية العام المقبل ستزيد شركات الإنتاج إلى عدة ملايين". 

وفي وقت سابق، قالت نائبة رئيس الحكومة الروسية تاتيانا جوليكوفا، إن لقاح مركز "جيمالي"، يعتبر من أفضل اللقاحات الواعدة ضد الفيروس. 
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