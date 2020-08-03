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أخبار العالم

أنور قرقاش: متفائلون بالوطن وقيادته وشعبه وقدرته على الريادة والإبداع

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 09:11 ص
د/أنور قرقاش
د/أنور قرقاش
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شيماء عبد السلام
نشر أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، تغريدة جديدة ، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر". 

وغرد قرقاش قائلا:"حين ينجلي غبار عام 2020 الصعب سنذكره بإيجابيتنا الإماراتية وبأنه عام الفضاء والذرّة..متفائلون بالوطن وقيادته وشعبه وقدرته على الريادة والإبداع.

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وكانت وزارة الخارجية الإماراتية قد أعربت في بيان، مساء السبت عن تأييدها لما ورد في كلمة الرئيس السيسي في سيدي براني بخصوص ليبيا، مؤكدة على "ووقوفها إلى جانب جمهورية مصر العربية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها من تداعيات التطورات المقلقة في ليبيا الشقيقة".

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