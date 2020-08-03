بينهم 9 من ذوي القدرات.. القوى العاملة تعلن تعيين 795 شابًا بالمنوفية

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية 795 شابًا، من بينهم 9 من ذوى القدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 3086 شابا باحثًا عن العمل.





وأوضح الوزير أن المديرية قامت بالتفتيش الدوري والحملات في مجال السلامة والصحة المهنية على 131 منشأة ، وأسفر عن تحرير 21 محضرًا للمنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية بعد إعطائها المهلة القانونية لتوفيق أوضاعها وإزالة المخالفات.





وأشار عفيفي محمد عفيفي مدير المديرية في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال يونيو الماضي، إلى أن المديرية قامت من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة بصرف 8 آلاف جنيه لـ 4 منح مولود، و12 ألف جنيه منحتين وفاة، فضلا عن 11 ألف جنيه لإجراء عمليتين جراحية ليصل إجمالى ما تم صرفه 31 ألف جنيه على الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية.





وحررت المديرية شهادات أمان لنحو 33 عاملا بإجمالي 16 ألفا و500 جنيه، فضلا عن قياس مستوى مهارة 950 عاملا على المهن المختلفة، واستخراج نفس العدد ترخيص بمزاولة الحرفة.





وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تم التفتيش على 153 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.