"حبة اهتمام" لـ إليسا تدخل قائمة الأعلى مشاهدة عبر يوتيوب

دخلت أغنية إليسا التي تحمل اسم "حبة اهتمام" قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة على يوتيوب.





وحقق الفيديو أكثر من 800 ألف مشاهدة بعد مرور يوم واحد من طرح الأغنية التي هي ضمن ألبوم إليسا الأخير الذي يحمل اسم "صاحبة رأي" وطرحته منذ أيام.





ويعد البوم "صاحبة رأي" من إنتاج روتانا، هو الألبوم الثاني عشر في مسيرة المطربة اللبنانية إليسا التي تحتفل تزامنا مع صدوره بعامها العشرين فنيا.





ألبوم إليسا الجديد يتضمن 18 أغنية منوّعة، منها 12 أغنية باللهجة المصرية، و5 باللهجة اللبنانية، وأغنية مفاجأة باللغة الفرنسية هي إعادة لأغنية النجمة الراحلة داليدا Mourir sur scène التي سبق أن أدتها على مسرح الأولمبيا الشهير في باريس في نوفمبر عام 2019 ولاقت ترحيبا من الجمهور ما شجع إليسا على إعادة تسجيلها.



