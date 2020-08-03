بموافقة جانتس.. الجيش الإسرائيلي يدرس شراء طائرات عسكرية من طراز 22V

وافق وزير الجيش الإسرائيلي، بيني جانتس، على شراء طائرات عسكرية أمريكية، من طراز 22V، بأموال المساعدات العسكرية الأمريكية، بحسب ما ورد بصحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية.

وكشفت الصحيفة العبرية، صباح اليوم الاثنين، النقاب عن موافقة وزير الجيش بيني جانتس، على شراء هذا النوع من الطائرات العسكرية، من الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقا للصحيفة، عارض الجيش الإسرائيلي بالسابق امتلاك هذا الطراز من الطائرات، لأسباب مالية، لكن وزير الجيش جانتس، وافق على ذلك، وأقنع رئيس الأركان كوخافي بالأمر.

وذكرت الصحيفة، أن رئيس الأركان كوخافي، قرر إعادة دراسة المشروع، شريطة أن يكون ضمن خطة موسعة لشراء المزيد من المروحيات والطائرات العسكرية الأمريكية المتطورة.

وأشارت الصحيفة، الى أن جانتس، وافق على شراء الطائرات من طراز 22-V، ضمن خطة موسعة، لامتلاك عدد كبير من المروحيات المتطورة، التي ستحل محل مروحيات اليسعور، التي دخلت الخدمة في سنوات الستينيات والسبعينيات.