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محافظات

بعد انخفاض إصابات كورونا.. خبراء يتوقعون عودة السياحة الأوروبية بقوة فى سبتمبر وأكتوبر

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 10:54 ص
صدى البلد
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إبراهيم جادالله
أكد الخبير السياحى عصام على ، أن نسبة الإشغال السياحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك ممتازة بالبحر الاحمر ، مؤكدا أن أغلب الفنادق كاملة العدد من حيث نسبة الإشغال الـ 50% لكل فندق، وهى التى أقرتها وزارة السياحة والآثار، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف على، أن هناك توقعات بوصول أولى الرحلات الاوربية لمصر خلال أغسطس الجارى أو بداية سبتمبر، موضحا أن انخفاض معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد سيعجل من وصول الوفود السياحية لمدينة الغردقة ومرسى علم.

من جانبه، قال علاء عاقل، رئيس غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر، أن هناك توقعات بعودة السياحة الأوروبية بقوتها خلال سبتمبر وأكتوبر، وذلك بداية من الموسم السياحي الجديد، حيث من المقرر أن تصل الرحلات الأوربية بصورة جديدة.

واضاف  الخبير السياحى أبو الحجاج العمارى، أن هناك توقعات أن تكون أولى الرحلات الأوروبية قادمة من بلجيكا أولا ثم هولندا وإيطاليا وألمانيا، مؤكدا أن هناك أكثر من 100 فندق سياحى استلموا شهادات الصحة والسلامة من وزارة السياحة، إلا أنهم لم يستقبلوا نزلاء، وينتظرون وصول السياحة الأوروبية خلال الشهر الجارى، وبداية الموسم.

على جانب آخر، كشف مصدر بمكتب وزارة السياحة بالبحر الأحمر، أن الفنادق والقرى السياحية التى حصلت على شهادة الصحة والسلامة لاستقبال نزلاء قرابة 180 فندق سياحى، حيث تم إيفاد لجان مشكلة من وزارة السياحة وكذلك وزارة الصحة وغرفة المنشأت للتأكد من تطبيق الإجراءات التى أكدت عليها وزارة السياحة لاستقبال نزلاء.
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