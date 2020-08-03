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محافظات

لعدم قدرتهم على تكاليف العلاج.. الصحة تستجيب لأسرة شاب تعرض لحادث في البحر الأحمر

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 02:53 ص
لصحة تستجيب لأسرة
لصحة تستجيب لأسرة شاب تعرض لحادث في البحر الأحمر
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إبراهيم جادالله

تعرض شاب من أبناء محافظة البحر الأحمر، إلى حادث أليم، ويرقد في مستشفى خاصة بحلمية الزيتون بالقاهرة حالته في خطر، ونتيجة عدم قدرة أسرته على سداد مستحقات المستشفى، ناشد والده محافظة البحر الأحمر بالتدخل لإنقاذ حياة إبنه وتوفير مستشفى حكومي بالمحافظة، حيث استجابت له على الفور المحافظة، وتم التنسيق مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، التى استجابت على الفور أيضًا ووجهت بنقل المريض إلى مستشفى الشيخ زايد ب6 أكتوبر، وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاج على نفقة الدولة.


أوضحت محافظة البحر الأحمر، فى بيان لها أنها استجابت لاستغاثة والد الشاب ابراهيم هاني ابراهيم (19 سنة)، التي وصلته عبر البوابة الالكترونية للمحافظة، وتفيد بأن إبنه من محافظة البحر الأحمر، وتعرض لحادث أليم وفقد الوعي وغير قادر على الحركة، ونتج عن الحادث كسر في الفقرات العنقية الخامسة والسادسة ضغطت على النخاع الشوكي مما أدى إلى شلل رباعي ومشاكل في الجهاز التنفسي الخارجي، ونقله إلى مستشفى قنا الجامعي لكن حالته الصحية تدهورت نتيجة عدم وجود أي إهتمام طبي، فقام بنقله إلى مستشفى خاصة بحلمية الزيتون، وتكلفة الرعاية الصحية والعلاج وصلت إلى 70 ألف جنيه في المستشفى، فتعثر في السداد.


أشارت المحافظة إلى أن والد الشاب حاول نقل إبنه لأحد مستشفيات البحر الأحمر، وجد أن الأمر يحتاج تكاليف كبيرة بخلاف أن حياته معرضة للخطر حال خروجه من المستشفى، وأحد الأطباء اشترط لمرافقة المريض في سيارة الإسعاف الحصول على 15 ألف جنيه، لذلك ناشد المحافظة بالتدخل ونقل إبنه إلى إحدى المستشفيات الحكومية في محافظة البحر الأحمر محل إقامته.

تدخلت المحافظة وتواصلت مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وطلبت منها نقل المواطن لأحد المستشفيات بالبحر الأحمر، فاستجابت على الفور، وفضلت نقل المريض إلى مستشفى الشيخ زايد بمحافظة الجيزة لقربها من المستشفى الموجود بها، ولعدم تعرض الشاب للخطر وحفاظًا على حياته، ووجهت بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحيّة له على نفقة الدولة، وتعهدت بسداد مستحقات المستشفى الخاصة بحلمية الزيتون.

لعدم قدرتهم على تكاليف العلاج.. الصحة تستجيب لأسرة شاب تعرض لحادث في البحر الأحمر
لعدم قدرتهم على تكاليف العلاج.. الصحة تستجيب لأسرة شاب تعرض لحادث في البحر الأحمر
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