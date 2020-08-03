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أخبار العالم

كورونا ورعب الـ 24 ساعة.. تحذير في أمريكا: لا أحد بعيد عن الإصابة بالفيروس

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 11:39 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
سجلت التقارير الدولية قفزة مهولة ومروعة في عدد المصابين بالوباء في العالم خلال يوم واحد ليصل لرقم المليون مصاب، في زيادة عالمية غير متوقعة، خاصة أن بعض الدول ينحسر فيها الوباء، بينما ينتشر في أخرى.

وحذرت مستشارة البيت الأبيض بشأن فيروس كورونا المستجد ديبورا بيركس من أن الولايات المتحدة دخلت مرحلة جديدة فيما يتعلق بالوباء، حيث باتت المناطق الريفية مهددة كما المدن الكبرى.

وقالت بيركس التي تترأس خلية الأزمة المعنية بمكافحة الفيروس في البيت الأبيض إن الإجراءات المحلية للحد من انتشار الفيروس بدأت تؤتي ثمارها، لكنها أضافت إن ما نراه اليوم يختلف عما رأيناه في شهري مارس وأبريل.


وسجلت الولايات المتحدة أمس 47,508 إصابات جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة، وفق تعداد لجامعة جونز هوبكنز.
كما تم تسجيل 515 وفيات حتى الساعة 8,30 مساء (00,30 ت غ).

وشهد احصاء أمس بعض التراجع مقارنة بالأيام الخمسة السابقة التي سجلت جميعها إصابات تخطت الـ60 ألفا.

وبلغ إجمالي الإصابات في الولايات المتحدة حتى الآن 4,665,002 والوفيات 154,834، ما يجعلها الدولة الأكثر تضررا جراء الفيروس في العالم.

وتجاوز إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها في العالم عتبة 18 مليون إصابة.

وتم إحصاء 18,011,763 إصابة على الأقل مع استمرار تسارع انتشار الوباء، حيث سُجلت مليون إصابة جديدة فقط في الـ24 ساعة الأخيرة، وبلغ إجمالي الوفيات في العالم 687,941.


وأكثر من نصف الإصابات في العالم تتركز في الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي.

ويلي أمريكا،  البرازيل التي سجلت 2,733,677 إصابة و94,104 وفاة، وحلت  بعد ذلك الهند بـ1,750,723 إصابة و37,364 وفاة.
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