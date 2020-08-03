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حوادث

1572 تجاوز للسرعة.. الداخلية تضبط 3566 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 12:16 م
صدى البلد
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أحمد مهدي
واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكل الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

واستكملت الإدارة توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 3566 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1572 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و69 مخالفات السير بدون تراخيص، و12 دراجة نارية مخالفة، و6 مخالفات موقف عشوائى، و14 مخالفة شروط الترخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.
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