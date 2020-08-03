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حوادث

لعدم ارتداء الكمامة| الداخلية تضبط 1349 سائق نقل جماعيا في 24 ساعة

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 01:00 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بإتخاذ الإجراءات القانونية،وتم ضبط 1349 سائق نقل جماعيا لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية خلال 24 ساعة.


ويأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.


كذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.


أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة.. عن إتخاذ الإجراءات القانونية قِبل (1349) سائق نقل جماعيا لعدم إرتداء الكمامة الواقية.


جار إستمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.
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