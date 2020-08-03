أخيرا استمع إلى النصيحة| رسالة مؤثرة من الإعلامي محمد بركات لـ محمد صلاح





وأكد محمد بركات أنه "في هذا المقال طالب محمد صلاح بضرورة عمل نيولوك يغير به شكله بعد أن أصبح نجما وسوبر ستار، وأن الشكل الذي يظهر به لم يكن يليق بنجم في مستواه".





وأضاف: أخيرا استمع محمد صلاح إلى النصيحة وقام بتغيير شكله تماما، فقص شعره، وهذب لحيته، ونشر صورة له باللوك الجديد بجوار أحد فراعنة مصر، وكأنه يقول: هذا هو الفرعون الجديد مع الفرعون القديم، وقد حظيت هذه الصورة بإعجاب الملايين من جمهور محمد صلاح".





ويعتبر الإعلامي محمد بركات واحدا من أقدم مذيعي قناة "اقرأ" الفضائية، ومن أشهر برامجه "مواجهات" الذي اشتهر باستضافته للفنانات بعد قرارهن الاعتزال وارتداء الحجاب، فضلا عن حواراته مع عدد كبير من المثقفين والإسلاميين.



وقدم محمد بركات على شاشة "اقرأ" أكثر من برنامج، ثقافي وديني، كان آخرها برنامجه المعروف "في حب الحرمين الشريفين".



محمد بركات عمل مديرا لتحرير مجلة "الدعوة" السعودية، ومديرا لتحرير جريدة "المسلمون الدولية"، وعمل مديرا لتحرير مجلة "الوطن العربي" و"كلام الناس" وغيرها الكثير من الصحف والمجلات العربية.

وجه الإعلامي والكاتب الصحفي محمد بركات رسالة إلى اللاعب المصري الدولي، محمد صلاح بعد اللوك الجديد الذي أطل به مؤخرا.وقال الكاتب الصحفي والإعلامي محمد بركات إنه نشر مقالا في 11 مارس 2018 بعنوان "رسالة إلى محمد صلاح" في عمود "مجرد رأي" للكاتب الكبير صلاح منتصر، بجريدة الأهرام.