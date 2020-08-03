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مرأة

فاكهة الصيف الرسمية.. 5 فوائد غير متوقعة لتناول البطيخ

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 11:01 م
5 فوائد غير متوقعة
5 فوائد غير متوقعة لتناول البطيخ
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حياة عبد العزيز
يُصادف اليوم 3 أغسطس اليوم العالمي للبطيخ، والبطيخ من الفواكه الصيفية المليئة بالعناصر الغذائية على صحة الجسم.

وكشف موقع "livescience"، عن فوائد البطيخ على صحة الأشخاص:

1- تحسين صحة القلب 
أظهرت دراسة أجريت في جامعة بوردو أن مستويات البطيخ العالية من اللايكوبين فعالة للغاية في حماية الخلايا من التلف وقد تساعد في  تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

2- ضبط الضعط 
كما وجدت دراسة نشرت في المجلة الأمريكية لارتفاع ضغط الدم أن مستخلصات البطيخ ساعدت على  تقليل ارتفاع ضغط الدم وخفض ضغط  الدم لدى البالغين الذين يعانون من السمنة المفرطة.

3- يحمي من الإلتهابات
الليكوبين الموجود في البطيخ يجعله فاكهة مضادة للالتهابات، والليكوبين مثبط للعديد من العمليات الالتهابية ويعمل أيضًا كمضاد للأكسدة لتحييد الجذور الضارة، بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي البطيخ على الكولين، مما يساعد على   تقليل الالتهاب المزمن.

4- تعزيز صحة الأمعاء 
يحتوي البطيخ على الألياف التي تشجع على صحة الجهاز الهضمي وتساعدك على الحفاظ على انتظامك. 

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5- الوقاية من السرطان 
البطيخ مفيدًا في تقليل خطر الإصابة بالسرطان من خلال خصائصه المضادة للأكسدة، وتم ربط الليكوبين على وجه الخصوص بالحد من انتشار خلايا سرطان البروستاتا، وفقًا  للمعهد الوطني للسرطان.
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