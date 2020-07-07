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مش بس للأكل.. جربي ماسك البطيخ فى الصيف

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 11:27 م
مش بس للأكل .. جربي
مش بس للأكل .. جربي ماسك البطيخ فى الصيف
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اسماء محمد
يعد البطيخ من أكثر انواع الفاكهة اللذيذة التى تنتشر خلال فصل الصيف وتمد الجسم بالماء والسكر والفيتامينات ولكن فوائدها لا تقتصر الجانب الصحى بل الجمالي.
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يستخدم البطيخ فى علاج بعض مشاكل البشرة مثل التجاعيد والخطوط التعبيرية والحفاظ على شباب وجمال البشرة.
ذكر موقع "بولد سكاى " أن ماسك البطيخ يحتوى على الكولاجين الذي يمنح البشرة النضارة كما أنه يساعد على منع ظهور الاسمرار وحروق الشمس في الصيف. 
مكونات الماسك:
ثمرة خيار قطع 
نصف كوب بطيخ قطع بدون بذور
طريقة عمل الماسك:
اخلطى الخيار والبطيخ معا بشكل جيد .
ضعى الخيار والبطيخ على الوجه وانتظرى 15 دقيقة .
اغسلى الوجه بالماء البارد جيدا.

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