مش بس للأكل .. جربي ماسك البطيخ فى الصيف

يعد البطيخ من أكثر انواع الفاكهة اللذيذة التى تنتشر خلال فصل الصيف وتمد الجسم بالماء والسكر والفيتامينات ولكن فوائدها لا تقتصر الجانب الصحى بل الجمالي.
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يستخدم البطيخ فى علاج بعض مشاكل البشرة مثل التجاعيد والخطوط التعبيرية والحفاظ على شباب وجمال البشرة.
ذكر موقع "بولد سكاى " أن ماسك البطيخ يحتوى على الكولاجين الذي يمنح البشرة النضارة كما أنه يساعد على منع ظهور الاسمرار وحروق الشمس في الصيف.
مكونات الماسك:
ثمرة خيار قطع
نصف كوب بطيخ قطع بدون بذور
طريقة عمل الماسك:
اخلطى الخيار والبطيخ معا بشكل جيد .
ضعى الخيار والبطيخ على الوجه وانتظرى 15 دقيقة .
اغسلى الوجه بالماء البارد جيدا.