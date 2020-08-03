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أخبار البلد

الدولة ومقر اللجنة .. خريطة تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 09:27 م
انتخابات مجلس الشيوخ
انتخابات مجلس الشيوخ
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سعيد العربي

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، لجان تصويت المصريين في الخارج بانتخابات مجلس الشيوخ، التي تنطلق يومي 9، 10 أغسطس الحالي.

ويستعرض "صدى البلد" خريطة تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 من خلال اسم الدولة والبعثة وعنوان التصويت.


الدولةالبعثةالعنوان
أذربيجــــانالسفارة فى باكو7 Hassan Alliyev St. Alleway No.15 Nasimi District, Baku, Azerbaijan - AZ1078
أفغانستانالسفارة فى كابولHouse No. 86, main road,wazir akbar khan,Kabul, Afghanistan
أكوادورالسفارة فى كيتوAvenida Tarqui E 4-56 Y 6 de Diciembre, Quito
أنجولاالسفارة فى لواندا249, Rua Commandante Stona, Bairo do Alvalade, Luanda
أوروجوايالسفارة فى مونتيفيديوAvenida brasil, 2663, 11300 Montevideo, Uruguay
أوزبكستانالسفارة فى طشقندYakkasaray District St Kohinur 53/10, Tashkent
أوغنداالسفارة فى كمبالا33 Hill Drive-Kololo- Kampala
أوكرانياالسفارة فى كييفObservatorna St, 19 KYIV 01901
أيرلنداالسفارة فى دبلن12 Clyde Road, Ballsbridge, Dublin 4, Ireland
إثيوبياالسفارة فى أديس أباباGullele Sub-City, Kebele 02 - PO BOX 1611 - Addis Ababa
إريترياالسفارة فى أسمرة5. Marsa Fatma Street, Asmara - Eritria
إندونيسياالسفارة فى جاكارتاJL. Teuku Umar No. 68 Menteng, JAKARTA PUSAT 10310
إيرانالسفارة فى طهرانVelenjak Area / 16thSt/ Building No13/Tehran/Iran - P.O.Box 1985744135
إيطالياالسفارة في روماVia Salaria 267 - 00199 Roma, Italia
إيطالياالقنصلية في ميلانوEgy Consulate in Milano: Via Timavo, 17, Milano. 20124
ارمينياالسفارة فى يريفيان10/4 , arabkir 17 Str., Yerevan
اسبانياالسفارة فى مدريدCalle Velázquez 69, 28006, Madrid
استرالياالسفارة فى كانبرا1 Darwin Ave., Yarralumla – ACT 2600 - Canberra, Australia
استرالياالقنصلية فى سيدنىLevel 6, 33 York St - Sydney NSW 2000 - Australia
GPO Box 1258, Sydney, NSW 2001
استرالياالقنصلية في ملبورنL6, 50 Market Street -Melbourne, Vic 3000
PO Box 583, Collins St West Melbourne, Vic 8007
اسرائيلالسفارة فى تل أبيب54 Basel Street - Tel Aviv, PO Box 6274429
الأرجنتينالسفارة فى بوينس إيريسVirrey del Pino 3140 (C1426EHF) , Belgrano, Capital Federal, Cuidad Autonoma de Buenos Aires
الأردنالسفارة في عمان7 شارع محمد على بدير- عبدون- عمان
صندوق البريد: ص.ب. 35178 عمان 11180 المملكة الأردنية الهاشمية
الأردنالقنصلية في العقبةالحي الأخضر مقابل نقابة المهندسين الأردنيين، العقبة 
الإمارات العربية المتحدةالسفارة في أبو ظبىشارع المطار- منطقة السفارات - ابوظبى - صندوق البريد 4026
الإمارات العربية المتحدةالقنصلية في دبىمنطقة القنصليات- بر دبي- شارع خالد بن الوليد ـ دبي
صندوق بريد رقم 2575
البانياالسفارة فى تيرانا1 Rruga Skenderbeu, Tirana
البحرينالسفارة فى المنامةأم الحصم – شارع أم الشعوم- فيلا 18 - صندوق بريدي رقم 818
البرازيلالسفارة فى برازيلياSEN AV.des nacoes lote 12, Brasilia, DF CEP 70435-900- - Brasilia, D.F
البرتغالالسفارة فى لشبونةAv. D. Vasco Da Gama, 8 - 1400 – 128 Lisboa
البوسنة والهرسكالسفارة فى سراييفوStreet Nurudina Gackica No 58, 71000 Sarajevo
التشيكالسفارة فى براغPelleova 14, Bubenec, praha 6,160 00, Prague –Czech Republic
الجزائرالسفارة فى الجزائر8 شارع عبد القادر قادوش - حيدرة – الجزائر
الدنماركالسفارة فى كوبنهاجنKristianiagade 19, 2100, Copenhagen, Denmark
السنغالالسفارة فى داكارRue 1, Villa 1 , Fann Residence, BP 47, Dakar, Senegal
السودانالسفارة فى الخرطومالمقرن- شارع الجامعة –جنوب قاعة الصداقة
السويدالسفارة فى ستوكهولمStrandvägen 35,11456 Stockholm, Sweden
العراقالسفارة فى بغدادبغداد- حي دجلة فيلا 6-7 - مجمع السفارات خلف السفارة الأمريكية - المنطقة الخضراء
الغابونالسفارة فى ليبرفيلImmeuble Floria 1 - Boulevard de Mer – batterie IV - 3 eme Etage
الفلبـينالسفارة فى مانيلاG.C. Corporate Plaza, 150 Legaspi st., 7th Floor - Legaspi Village, Makati city, Manila.
الكاميرونالسفارة فى ياونديRue 1828, Numero 712, Nouveau Bastos- Yaounde- - Boite Postale Numero 809
الكونغوالسفارة فى برازافيل07 bis, Avenue Bayardelle, Centre Ville, Brazzaville - B.P. 917
الكويتالسفارة فى الكويتمنطقة الصديق قطعة ٧ شارع ٧٠٢ فيلا رقم ١٠٠
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المانياالقنصلية في فرانكفورتEysseneckstr. 34, 60322 Frankfurt am Main 
المانياالقنصلية في هامبورجMittelweg 183, 20148 Hamburg 
المجرالسفارة فى بودابست1125 Budapest, Istenhegyi UT 7/B - Budapest
المغربالسفارة فى الرباط31 شارع الجزائر ـ حسان – الرباط- المملكة المغربية
المكسيكالسفارة فى مكسيكو سيتيAlejandro Dumas 131, Col Polanco 11560, Mexico, D.F. , Mexico
المملكة العربية السعوديةالسفارة في الرياض6511 شارع عبد الله السهمي - حي السفارات - وحدة رقم 10، الرياض
12511 - 3032
المملكة العربية السعوديةالقنصلية في جدة4643 ابن زيدون - حى الروضة، رقم الوحدة 3، جدة،
الرمز البريدي 23434 - الرقم الإضافي 8120
النرويجالسفارة فى أوسلوDrammensveien 90A,0244 Oslo, Norway
النمساالسفارة فى فييناHOHE WARTE 50-54 1190 - WIEN
النيجرالسفارة فى نياميAmbassade de la Republique Arabe D'Egypte, Rond point Grand Hotel, Quartier Tirminus, B.P 254, Niamey. -
الهندالسفارة فى نيو دلهي1/50 M, Niti Marg, Chanakyapuri, New Delhi -110021
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الولايات المتحدة الامريكيةالقنصلية في شكاجو500 North Michigan Ave - Suite 1900, - Chicago, Illinois 60611
الولايات المتحدة الامريكيةالقنصلية في لوس أنجيليس4929 Wilshire Blvd - Suite #300 - Los Angeles - California 90010
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بريطانياالسفارة فى لندنEmbassy of the Arab Republic of Egypt, South Street 26 London, W1K 1DW
بلجيكاالسفارة فى بروكسلAvenue Del' Uruguay 19, 1000 Bruxelles, Belgium
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بنغلاديشالسفارة فى دكاRoad 90 /House 9/ Gulshan-2/ Dhaka-1212
بنماالسفارة فى بنما سيتيCalle 55, El Cangrejo (Final Via Venetto) Casa no, Cuidad Panama, Panama
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بوركينا فاسوالسفارة فى واجادوجوSecteur 15 Ouaga 2000 –LOT 04- PARCELLE 01
بوروندىالسفارة فى بوجمبوراAvenue Nzero no. 12, Kinindo- BP 1520 - Bujumbura
بولنداالسفارة فى وارسو18 Alzacka St. , 03-972 Warsaw
بوليفياالسفارة فى لابازCall Las Retamas #8621, La Florida, La Zona Sur, La Paz., Bolivia
بيروالسفارة فى ليماJorge Basadre 1470, San Isidro, Lima
PO Box 15073
تايلاندالسفارة فى بانجكوك31st Floor, Sorachai Building, 23 Sukhumvit Road, Soi 63 (Ekamai) Wattana, Bangkok 10110
تركياالسفارة فى أنقرةAtaturk Bulvari No.126 Kavaklidere - Ankara
تركياالقنصلية في إسطانبولCevdetpasa Caddesi No 12 Bebek,34342 Istanbul, Turkey 
تشادالسفارة فى ندجاميناالدائرة الثالثة - شارع جورج بومبيدو- حى كليمات ، ندجامينا
تنزانياالسفارة فى دار السلام24 Garden Avenue - PO BOX 1668 - Dar es Salaam
توجوالسفارة فى لوميVilla 512, Rue Ambassade du Bresil, Cite OUA Lome, Togo
تونسالسفارة فى تونسنهج الفردوس- مونبليزير- شارع محمد الخامس - تونس البلفدير - صندوق بريد 191-1002
جمهورية الصين الشعبيةالسفارة فى بكينNo. 2 Rithan Dong Lu , Beijing - Post Office No. 100600
جمهورية الصين الشعبيةالقنصلية في شانجهاي19th Floor, Apartments A&B Qihua Building, 1375, Huai Hai Zhong Road, Shanghai, China
جمهورية الكونغو الديمقراطيةالسفارة فى كنشاسا519 Avenue Ouganda, Gombe, Kinshasa
جنوب افريقياالسفارة فى بريتوريا270 Bourke Street Muckleneuk 0002 Pretoria, South Africa
جنوب السودانالسفارة فى جوباشارع الوزارات - جوبا
جواتيمالاالسفارة فى جواتيمالا5A. Avenida 10-84 Zona 14,- Cobella Building, 5th Floor - Guatemala City, Guatemala
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