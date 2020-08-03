الدولة ومقر اللجنة .. خريطة تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، لجان تصويت المصريين في الخارج بانتخابات مجلس الشيوخ، التي تنطلق يومي 9، 10 أغسطس الحالي.





ويستعرض "صدى البلد" خريطة تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 من خلال اسم الدولة والبعثة وعنوان التصويت.



