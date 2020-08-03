الدولة ومقر اللجنة .. خريطة تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، لجان تصويت المصريين في الخارج بانتخابات مجلس الشيوخ، التي تنطلق يومي 9، 10 أغسطس الحالي.
ويستعرض "صدى البلد" خريطة تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 من خلال اسم الدولة والبعثة وعنوان التصويت.
|الدولة
|البعثة
|العنوان
|أذربيجــــان
|السفارة فى باكو
|7 Hassan Alliyev St. Alleway No.15 Nasimi District, Baku, Azerbaijan - AZ1078
|أفغانستان
|السفارة فى كابول
|House No. 86, main road,wazir akbar khan,Kabul, Afghanistan
|أكوادور
|السفارة فى كيتو
|Avenida Tarqui E 4-56 Y 6 de Diciembre, Quito
|أنجولا
|السفارة فى لواندا
|249, Rua Commandante Stona, Bairo do Alvalade, Luanda
|أوروجواي
|السفارة فى مونتيفيديو
|Avenida brasil, 2663, 11300 Montevideo, Uruguay
|أوزبكستان
|السفارة فى طشقند
|Yakkasaray District St Kohinur 53/10, Tashkent
|أوغندا
|السفارة فى كمبالا
|33 Hill Drive-Kololo- Kampala
|أوكرانيا
|السفارة فى كييف
|Observatorna St, 19 KYIV 01901
|أيرلندا
|السفارة فى دبلن
|12 Clyde Road, Ballsbridge, Dublin 4, Ireland
|إثيوبيا
|السفارة فى أديس أبابا
|Gullele Sub-City, Kebele 02 - PO BOX 1611 - Addis Ababa
|إريتريا
|السفارة فى أسمرة
|5. Marsa Fatma Street, Asmara - Eritria
|إندونيسيا
|السفارة فى جاكارتا
|JL. Teuku Umar No. 68 Menteng, JAKARTA PUSAT 10310
|إيران
|السفارة فى طهران
|Velenjak Area / 16thSt/ Building No13/Tehran/Iran - P.O.Box 1985744135
|إيطاليا
|السفارة في روما
|Via Salaria 267 - 00199 Roma, Italia
|إيطاليا
|القنصلية في ميلانو
|Egy Consulate in Milano: Via Timavo, 17, Milano. 20124
|ارمينيا
|السفارة فى يريفيان
|10/4 , arabkir 17 Str., Yerevan
|اسبانيا
|السفارة فى مدريد
|Calle Velázquez 69, 28006, Madrid
|استراليا
|السفارة فى كانبرا
|1 Darwin Ave., Yarralumla – ACT 2600 - Canberra, Australia
|استراليا
|القنصلية فى سيدنى
|Level 6, 33 York St - Sydney NSW 2000 - Australia
GPO Box 1258, Sydney, NSW 2001
|استراليا
|القنصلية في ملبورن
|L6, 50 Market Street -Melbourne, Vic 3000
PO Box 583, Collins St West Melbourne, Vic 8007
|اسرائيل
|السفارة فى تل أبيب
|54 Basel Street - Tel Aviv, PO Box 6274429
|الأرجنتين
|السفارة فى بوينس إيريس
|Virrey del Pino 3140 (C1426EHF) , Belgrano, Capital Federal, Cuidad Autonoma de Buenos Aires
|الأردن
|السفارة في عمان
|7 شارع محمد على بدير- عبدون- عمان
صندوق البريد: ص.ب. 35178 عمان 11180 المملكة الأردنية الهاشمية
|الأردن
|القنصلية في العقبة
|الحي الأخضر مقابل نقابة المهندسين الأردنيين، العقبة
|الإمارات العربية المتحدة
|السفارة في أبو ظبى
|شارع المطار- منطقة السفارات - ابوظبى - صندوق البريد 4026
|الإمارات العربية المتحدة
|القنصلية في دبى
|منطقة القنصليات- بر دبي- شارع خالد بن الوليد ـ دبي
صندوق بريد رقم 2575
|البانيا
|السفارة فى تيرانا
|1 Rruga Skenderbeu, Tirana
|البحرين
|السفارة فى المنامة
|أم الحصم – شارع أم الشعوم- فيلا 18 - صندوق بريدي رقم 818
|البرازيل
|السفارة فى برازيليا
|SEN AV.des nacoes lote 12, Brasilia, DF CEP 70435-900- - Brasilia, D.F
|البرتغال
|السفارة فى لشبونة
|Av. D. Vasco Da Gama, 8 - 1400 – 128 Lisboa
|البوسنة والهرسك
|السفارة فى سراييفو
|Street Nurudina Gackica No 58, 71000 Sarajevo
|التشيك
|السفارة فى براغ
|Pelleova 14, Bubenec, praha 6,160 00, Prague –Czech Republic
|الجزائر
|السفارة فى الجزائر
|8 شارع عبد القادر قادوش - حيدرة – الجزائر
|الدنمارك
|السفارة فى كوبنهاجن
|Kristianiagade 19, 2100, Copenhagen, Denmark
|السنغال
|السفارة فى داكار
|Rue 1, Villa 1 , Fann Residence, BP 47, Dakar, Senegal
|السودان
|السفارة فى الخرطوم
|المقرن- شارع الجامعة –جنوب قاعة الصداقة
|السويد
|السفارة فى ستوكهولم
|Strandvägen 35,11456 Stockholm, Sweden
|العراق
|السفارة فى بغداد
|بغداد- حي دجلة فيلا 6-7 - مجمع السفارات خلف السفارة الأمريكية - المنطقة الخضراء
|الغابون
|السفارة فى ليبرفيل
|Immeuble Floria 1 - Boulevard de Mer – batterie IV - 3 eme Etage
|الفلبـين
|السفارة فى مانيلا
|G.C. Corporate Plaza, 150 Legaspi st., 7th Floor - Legaspi Village, Makati city, Manila.
|الكاميرون
|السفارة فى ياوندي
|Rue 1828, Numero 712, Nouveau Bastos- Yaounde- - Boite Postale Numero 809
|الكونغو
|السفارة فى برازافيل
|07 bis, Avenue Bayardelle, Centre Ville, Brazzaville - B.P. 917
|الكويت
|السفارة فى الكويت
|منطقة الصديق قطعة ٧ شارع ٧٠٢ فيلا رقم ١٠٠
|المانيا
|السفارة فى برلين
|6-7 Stauffenberg Strasse, Tiergarten- 10785, Berlin
|المانيا
|القنصلية في فرانكفورت
|Eysseneckstr. 34, 60322 Frankfurt am Main
|المانيا
|القنصلية في هامبورج
|Mittelweg 183, 20148 Hamburg
|المجر
|السفارة فى بودابست
|1125 Budapest, Istenhegyi UT 7/B - Budapest
|المغرب
|السفارة فى الرباط
|31 شارع الجزائر ـ حسان – الرباط- المملكة المغربية
|المكسيك
|السفارة فى مكسيكو سيتي
|Alejandro Dumas 131, Col Polanco 11560, Mexico, D.F. , Mexico
|المملكة العربية السعودية
|السفارة في الرياض
|6511 شارع عبد الله السهمي - حي السفارات - وحدة رقم 10، الرياض
12511 - 3032
|المملكة العربية السعودية
|القنصلية في جدة
|4643 ابن زيدون - حى الروضة، رقم الوحدة 3، جدة،
الرمز البريدي 23434 - الرقم الإضافي 8120
|النرويج
|السفارة فى أوسلو
|Drammensveien 90A,0244 Oslo, Norway
|النمسا
|السفارة فى فيينا
|HOHE WARTE 50-54 1190 - WIEN
|النيجر
|السفارة فى نيامي
|Ambassade de la Republique Arabe D'Egypte, Rond point Grand Hotel, Quartier Tirminus, B.P 254, Niamey. -
|الهند
|السفارة فى نيو دلهي
|1/50 M, Niti Marg, Chanakyapuri, New Delhi -110021
|الولايات المتحدة الامريكية
|السفارة في واشنطن
|3521 International Court. N.W, Washington, - D.C 20008
|الولايات المتحدة الامريكية
|القنصلية في شكاجو
|500 North Michigan Ave - Suite 1900, - Chicago, Illinois 60611
|الولايات المتحدة الامريكية
|القنصلية في لوس أنجيليس
|4929 Wilshire Blvd - Suite #300 - Los Angeles - California 90010
|الولايات المتحدة الامريكية
|القنصلية في نيويورك
|1110 Second Avenue, suite # 201 New York, NY. 10022
|الولايات المتحدة الامريكية
|القنصلية في هيوستن
|5718 westheimer Rd. suite, 1350, Houston, Tx 77057.
|اليابـان
|السفارة فى طوكيو
|Tokyo, Meguro- Ku, 1-5-4 Aobadai 1-5-4, - PO BOX 153-0042
|اليونان
|السفارة فى أثينا
|3 Vas. Sophias Ave. 10671 Athens
|باكستان
|السفارة فى إسلام أباد
|Plot No. 38-51 UN Boulevard- Diplomatic Enclave Ramna - 5-4 - PO BOX 2088, - Islamabad
|بريطانيا
|السفارة فى لندن
|Embassy of the Arab Republic of Egypt, South Street 26 London, W1K 1DW
|بلجيكا
|السفارة فى بروكسل
|Avenue Del' Uruguay 19, 1000 Bruxelles, Belgium
|بلغاريا
|السفارة فى صوفيا
|5 Shesti Septemvri Sofia 1000 بلغاريا
|بنغلاديش
|السفارة فى دكا
|Road 90 /House 9/ Gulshan-2/ Dhaka-1212
|بنما
|السفارة فى بنما سيتي
|Calle 55, El Cangrejo (Final Via Venetto) Casa no, Cuidad Panama, Panama
|بنين
|السفارة فى كوتونو
|Carre 7007 G 26 Cotonou Ouest - Route de L'Aéroport
|بوركينا فاسو
|السفارة فى واجادوجو
|Secteur 15 Ouaga 2000 –LOT 04- PARCELLE 01
|بوروندى
|السفارة فى بوجمبورا
|Avenue Nzero no. 12, Kinindo- BP 1520 - Bujumbura
|بولندا
|السفارة فى وارسو
|18 Alzacka St. , 03-972 Warsaw
|بوليفيا
|السفارة فى لاباز
|Call Las Retamas #8621, La Florida, La Zona Sur, La Paz., Bolivia
|بيرو
|السفارة فى ليما
|Jorge Basadre 1470, San Isidro, Lima
PO Box 15073
|تايلاند
|السفارة فى بانجكوك
|31st Floor, Sorachai Building, 23 Sukhumvit Road, Soi 63 (Ekamai) Wattana, Bangkok 10110
|تركيا
|السفارة فى أنقرة
|Ataturk Bulvari No.126 Kavaklidere - Ankara
|تركيا
|القنصلية في إسطانبول
|Cevdetpasa Caddesi No 12 Bebek,34342 Istanbul, Turkey
|تشاد
|السفارة فى ندجامينا
|الدائرة الثالثة - شارع جورج بومبيدو- حى كليمات ، ندجامينا
|تنزانيا
|السفارة فى دار السلام
|24 Garden Avenue - PO BOX 1668 - Dar es Salaam
|توجو
|السفارة فى لومي
|Villa 512, Rue Ambassade du Bresil, Cite OUA Lome, Togo
|تونس
|السفارة فى تونس
|نهج الفردوس- مونبليزير- شارع محمد الخامس - تونس البلفدير - صندوق بريد 191-1002
|جمهورية الصين الشعبية
|السفارة فى بكين
|No. 2 Rithan Dong Lu , Beijing - Post Office No. 100600
|جمهورية الصين الشعبية
|القنصلية في شانجهاي
|19th Floor, Apartments A&B Qihua Building, 1375, Huai Hai Zhong Road, Shanghai, China
|جمهورية الكونغو الديمقراطية
|السفارة فى كنشاسا
|519 Avenue Ouganda, Gombe, Kinshasa
|جنوب افريقيا
|السفارة فى بريتوريا
|270 Bourke Street Muckleneuk 0002 Pretoria, South Africa
|جنوب السودان
|السفارة فى جوبا
|شارع الوزارات - جوبا
|جواتيمالا
|السفارة فى جواتيمالا
|5A. Avenida 10-84 Zona 14,- Cobella Building, 5th Floor - Guatemala City, Guatemala
|جيبوتى
|السفارة فى جيبوتى
|منطقة الايرون (Heron) بجوار فندق كمبنسكى - الحي الدبلوماسي- مدينة جيبوتى
|رواندا
|السفارة فى كيجالي
|7 Avenue De l'Umuganda, Kacyiru - PO BOX (6073) - Kigali
|روسيا
|السفارة فى موسكو
|Kropotkinsky Pereulok House 12, Moscow 119034 RUSSIAN FEDERATION
|رومانيا
|السفارة فى بوخارست
|Bulevardul Dacia no. 67 Sector1, Bucharest 010407
|زامبيا
|السفارة فى لوساكا
|Plot No 5206, United Nations Avenue - P.O Box 32428 Longacres - Lusaka
|زيمبابوى
|السفارة فى هراري
|7 Aberdeen Road - Avondale - HARARE
|سريلانكا
|السفارة فى كولومبو
|39 Dr. Lester James Peries Mawatha Colombo 05, Colombo
|سلوفاكيا
|السفارة فى براتسلافا
|Holubyho 4,81499 Bratislava1- P.O.Box 322
|سلوفينيا
|السفارة فى لوبليانا
|OPEKARSKA ULICA 18 A, LJUBLJANA 1000, SLOVENA
|سنغافوره
|السفارة فى سنغافورة
|The central No. 8 Eu Tong Sen Street Level 25, - Units 82/83/84/85 Singapore 059818
|سويسرا
|القنصلية فى جنيف
|49, Avenue Blanc, 1202 Geneva, Switzerland
|سويسرا
|السفارة فى برن
|Elfenauweg 61, 3006 Bern, Switzerland
|سيراليون
|السفارة فى فريتاون
|174 C Wilkinson Road
|شيلى
|السفارة فى سنتياجو
|Calle Dr. Roberto del Rio Nr. 1871 – Providencia, Santiago
|صربيا
|السفارة فى جمهورية بلجراد
|Andre Nikolica st., 12 – 11000 Belgrade
|عمان
|السفارة فى مسقط
|المنطقة الدبلوماسية - شارع جامعة الدول العربية – شاطئ القرم - ص.ب. 2252 رمز بريدي 112 روي مسقط
|غانا
|السفارة فى أكرا
|15 Nime Lane, Airport Residential Area, Accra
|غينيا
|السفارة فى كوناكري
|COLeah Corniche Sud , Commune de Matam, Conakry, Guinea
|غينيا الأستوائية
|السفارة فى مالابو
|MALABO/ CARACOLAS\Parques de Africa frent Hotel Bahia 2
|فرنسا
|السفارة في باريس
|56, Avenue D'Iena 75116, Paris, France
|فرنسا
|القنصلية في مارسيليا
|14 Rue Dumont D'Urville, Marseille 13008
|فلسطين
|السفارة فى رام الله
|فيلا العلمي- خلف فندق جراند باراك- الماصيون- رام الله
|فنزويلا
|السفارة فى كاراكاس
|Embajado de Egipto - Calle Caucagua con Calle Guaicaipuro - Quinta Maribel - Urbanizacion San Roman - Municipio Baruta, Estado Miranda - Caracas, Venzuela
|فنلندا
|السفارة في هلسنكي
|Kasarmikatu 44, 00130 Helsinki, Finland
|فيتنام
|السفارة فى هانوي
|63 To Ngoc Van Road, Tay Ho District, Hanoi
|قبرص
|السفارة فى نيقوسيا
|14 Ayios Prokopios St. Engomi 2406 Nicosia - P O Box 21752
|قطر
|السفارة فى الدوحة
|الدفنة- المنطقه الدبلوماسية – - صندوق بريد 2899 – الدوحة
|كازاخستان
|السفارة فى آستانا
|30 Str. Sarayshyk, Diplomatic Town, Astana
|كرواتيا
|السفارة فى زغرب
|Petrova 51B, Zagreb 10000
|كندا
|السفارة في أوتاوا
|150 Metcalf Street, Suite 1100, Ottawa, Ontario - K2P1P1
|كندا
|قنصلية في مونتريال
|1800 , Av. McGill College suite 900 Montreal – Quebec - H3A 3J6
|كوبا
|السفارة فى هافانا
|5 Ta, Avenida No. 1801 Esq.a Calle 18, Municipio Miramar Playa- Ciudad de La Habana - Cuba
|كوت ديفوار
|السفارة فى أبيدجان
|1 Rue De Commerce- Immeuble El Nasr- Plateau -Abidjan- - BP 2104
|كوريا الجنوبية
|السفارة فى سول
|46-1 Hannam-dong, Yongsan-ku, Seoul 140-844, South Korea
|كوريا الشمالية
|السفارة فى بيونج بانج
|Munhung-Dong , - Daedonggyong District, - Pyongyang City, - Democratic People's Republic of Korea
|كولومبيا
|السفارة فى بوجوتا
|Carrera 16 No 101 – 51 Bogota D.C
|كينيا
|السفارة فى نيروبي
|Othaya Road, off Gitanga Road, Kileleshwa, - PO BOX 30285 GPO 00100, Nairobi
|لبنان
|السفارة فى بيروت
|شارع الدكتور محمد البزرى – بئر حسن- مقابل المدينة الرياضية – بيروت
|ليبيريا
|السفارة فى منروفيا
|Intersection 20th Street Beachway with Payne Avenue- Sinkor- Monrovia
|مالاوى
|السفارة فى ليلنجواي
|Presidential villas (villa number 12)
PO BOX 30451 Lilongwe
|مالطا
|السفارة فى فالتا
|10 Villa Mon Reve - Sir Temi Zammi st, TA 'Xbiex XBX 1031
|مالى
|السفارة فى باماكو
|Badalabougou- Ouest, Pres du Palais de la Culture - Bamako
|ماليزيـا
|السفارة فى كوالالمبور
|No. 12 Lorong Rhu- Off Jalan Ampang Hilir - 55000- Kualalumpur
|مدغشقر
|السفارة فى تاناناريفو
|Lot MD 378, Ambalatokana, Mandrosoa, Ivato - Antananararivo - 105, BP 4082
Madagascar
|موريتانيا
|السفارة فى نواكشوط
|موديل إف، رقم 264، طريق المطار الجديد، تفرع زينة، نواكشوط، صندوق بريد رقم: 176
|موريشيوس
|السفارة فى بورت لويس
|Nexteracom Tower (C), 6th Floor, Ebene, - PO BOX 29, Reduit
|موزمبيق
|السفارة فى مابوتو
|851 Mao Tse Tung, Avenue - Maputo, Mozambique
|ميانمـار
|السفارة فى يانجون
|81, Pyidaungsu Yeiktha Road, Dagon Township, Yangon, Myanmar
|ناميبيا
|السفارة فى ويندهوك
|10 Berg St.- Klein Windohoek - PO Box 11853 Windhoek
|نيبـال
|السفارة فى كاتمندو
|Khokhana Dobato, ward Ro .18, Sainbu, Lalitpur, Nepal
P.B. No. 792
|نيجيريا
|السفارة فى أبوجا
|Plot 340, Diplomatic Drive, Central Business District, Abuja (FCT), Nigeria
|نيوزيلندا
|السفارة فى ولينجتون
|Level No. 10, 5-7 Willeston Street, Wellington 6011, New Zealand
|هولندا
|السفارة فى لاهاي
|Badhuisweg 92 2587 CL - the Hague