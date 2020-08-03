وزير الرى السابق لصدى البلد: الملء الأول لسد النهضة الإثيوبى لن يؤثر على مصر

قال الدكتور محمود أبو زيد، وزير الرى السابق ورئيس المجلس العربى للمياه، أنه لابد من استكمال المفاوضات الخاصة بسد النهضة رغم تعنت إثيوبيا.





وأضاف فى تصريحات خاصة لصدى البلد، إن المفاوضات بين الدول تأخذ الكثير من الوقت للوصول لحل جذرى.





وأكد أن الملء الأول لسد النهضة الأثيوبى لم يؤثر على مصر لكن ننتظر الخطوات التالية لإثيوبيا.





وأشار أن التعنت الإثيوبى فى الوصول لاتفاق مع دول المصب وإصرارهم على الملء الأول للسد غير مبرر .





وكانت وزارة الموارد المائية والرى قد أصدرت بيان صحفى نصه:" بناء على مخرجات القمة الرئاسية الإفريقية المصغرة التي عُقدت يوم 21 يوليو 2020 فقد عُقد اليوم الاثنين 3 /8 /2020 الإجتماع الثانى للجولة الثانية للتفاوض بين الدول الثلاث برعاية الإتحاد الإفريقى وبحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، وخبراء مفوضية الإتحاد الإفريقى وذلك استكمالًا للمفاوضات للوصول إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى.





حيث أشار وزير الموارد المائية والرى المصرى الى إعتراض مصر على الاجراء الأحادى لملء سد النهضة دون التشاور والتنسيق مع دول المصب مما يلقى بدلالات سلبية توضح عدم رغبة اثيوبيا في التوصل لإتفاق عادل كما أنه إجراء يتعارض مع إتفاق إعلان المبادئ، وأكد على أهمية سرعة التوصل لإتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة بحيث يتم التوافق حول كل نقطة من النقاط الخلافية، وأشار الى إقتراح مصر لآليه العمل خلال الإجتماعات الحالية التي ستُعقد لمدة أسبوعين، وأكد أنه بناءًا على القمة المصغرة فإن التفاوض الحالي سيكون حول ملء وتشغيل سد النهضة فقط وأن التفاوض حول المشروعات المستقبلية سيكون في مرحلة لاحقة بعد التوصل لإتفاق سد النهضة.



