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رياضة

الاتحاد السكندري: كثرة الغيابات تفرض علينا الاستعداد لمباراة الزمالك باللاعبين المتاحة

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 11:22 م
الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري والزمالك
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محمد رشاد
أكد محمد إبراهيم المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري أن الفريق يستعد لمواجهة الزمالك بالعدد المتاح من اللاعبين نظرًا لكثرة الغيابات.

ويلاقي الاتحاد نظيره الزمالك يوم الإثنين الموافق 10-8- 2020؛ وذلك بعد قرار اتحاد الكرة باستئناف بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال محمد إبراهيم خلال تصريحاته لـ برنامج "البيت الكبير" عبر شاشة قناة "الأهلي": "نستعد لمباراة الزمالك باللاعبين المتاحين لأن العدد غير كاف، هناك لاعبان لن يشاركا أمام الزمالك يلعبان في الخط الأمامي وهما أحمد رفعت وسيسيه المعاران من الأبيض طبقًا لعقودهما".

وتابع: "بالإضافة إلى غياب 3 لاعبين محترفين بسبب ظروف الطيران، العدد غير كاف ولكن سنستعد للزمالك بالمتاح".

وأضاف: "الغيابات ستؤثر على الفريق من كل الجوانب لأنهم لم يشاركوا في فترة الإعداد وهم من العناصر الأساسية".
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