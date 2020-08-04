هل النوم بعد صلاة الفجر يقطع الرزق ويجلب الفقر؟

هل النوم بعد صلاة الفجر يقطع الرزق وينزع البركة ويجلب الفقر؟ تنبع أهمية هذا السؤال من أمرين أولهما أنه يتعلق بالرزق الذي ينشده ويسعى إليه الجميع بل ويبذلون كل الطرق والوسائل للحصول عليه، وثانيهما أن النوم بعد صلاة الفجر صار عادة شائعة بين الكثيرين سواء بسبب العمل أو المذاكرة أو حتى بسبب السهر على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.





اقرأ أيضًا..

ويتردد سؤال هل النوم بعد صلاة الفجر يقطع الرزق وينزع البركة ويجلب الفقر؟ كثيرًا خاصة وأن الاستيقاظ مبكرًا والتبكير في الصلاة أو العمل أو في السعي لطلب الرزق يعد من الوصايا النبوية الواردة عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- ، ويتردد مرة أخرى وبقوة سؤال هل النوم بعد صلاة الفجر يقطع الرزق وينزع البركة ويجلب الفقر؟ مع كراهة النوم بعد صلاة الفجر ، وفضائل الجلوس للذكر بعد صلاة الفجر العظيمة.





هل النوم بعد صلاة الفجر يقطع الرزق



هل

يقطع الرزق وهل حديث «الصُّبحة تمنع الرزق» صحيح؟، معناه أن الصُّبحة: بضم الصاد نوم أول النهار، وهي التي تسميها العامة (الصفرة)، وقد ذكر في (كشف الخفا) أنه رواه عبد الله بن الإمام أحمد في (زوائده) ، والقضاعي عن عثمان بن عفان مرفوعا، وفي سنده ضعف، وأورده ابن عدي ، من جهة إسحاق بن أبي فروة، وقال: إنه خلط في إسناده، فتارة جعله عن عثمان، وتارة عن أنس، وجعله في (الأذكار) من كلام بعض السلف، كما ورد في مسألة هل

يقطع الرزق وهل حديث «الصُّبحة تمنع

» صحيح؟، قال الصغاني أنه موضوع، ورواه أبو نعيم عن عثمان رفعه، وفي الباب عن عائشة قالت: وإن كان شيء يرد الرزق، فإن الصُّبحة تمنع

، مضى في الدعاء، فنهي عن هذا النوم؛ لأنه وقت الذكر، ثم وقت طلب الكسب.

هل

وهل حديث «الصُّبحة تمنع الرزق» صحيح؟، وكذلك قال في (المقاصد): ويشهد له حديث جعفر بن برقان عن الأصبغ بن نباتة عن أنس رفعه: "لا تناموا عن طلب أرزاقكم فيما بين صلاة الفجر إلى طلوع الشمس"، فسئل أنس عن ذلك، فقال: تسبح وتهلل وتكبر وتستغفر سبعين مرة، فعند ذلك ينزل الرزق الطيب، أو قال: يقسم. رواه الديلمي ، وعن هل

يقطع الرزق وهل حديث «الصُّبحة تمنع الرزق» صحيح؟، روى البغوي في (شرح السنة) عن علقمة بن قيس أنه قال: بلغنا أن الأرض تعج إلى الله من نومة العالم بعد صلاة الصبح ، وعند الديلمي بسند ضعيف عن علي مرفوعًا: "ما عجت الأرض إلى ربها من شيء كعجيجها من دم حرام، أو غسل من زنا، أو نوم عليها قبل طلوع الشمس".

هل

يقطع الرزق وهل حديث «الصُّبحة تمنع الرزق» صحيح؟، ففي رابع عَشَر "المجالسة" للدينوري عن ابن الأعرابي قال: مر العباس بابنه الفضل، وهو نائم نومة الضحى، فركضه برجله، وقال له: قم، إنك لنائم الساعة التي يقسم الله فيها

لعباده، أَوَمَا سمعت ما قالت العرب فيها؟ قال: وما قالت العرب يا أبت؟ قال: زعمت أنها مكسلة، مهرمة، منساة للحاجة، ثم قال: يا بني، نوم النهار على ثلاثة: نومة الحمق؛ وهو نومة الضحى، ونومة الخلق؛ وهي التي تُروى: "قيلوا فإن الشياطين لا تقيل"، ونومة الخرق، وهي نومة بعد العصر، لا ينامها إلا سكران أو مجنون، وفي هل

يقطع الرزق وهل حديث «الصُّبحة تمنع الرزق» صحيح؟، قال ابن القيم في (زاد المعاد) في الكلام على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في النوم واليقظة قال: وأردأ النوم نوم أول النهار، وأردأ منه النوم آخره بعد العصر.





هل النوم بعد صلاة الفجر يقطع الرزق وهل حديث «الصُّبحة تمنع الرزق» صحيح؟، ففيها رأى عبد الله بن عباس ابنًا له نائمًا نومة الصبحة، فقال له: قم، أتنام في الساعة التي تقسم فيها الأرزاق؟! وقيل: نوم النهار ثلاثة: خُلُق وخرق وحمق، فالخلق: نومة الهاجرة، وهي خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخرق: نومة الضحى، تشغل عن أمر الدنيا والآخرة، والحمق: نومة العصر، و نوم الصبحة يمنع الرزق ؛ لأن ذلك وقت تَطلب فيه الخليقةُ أرزاقها، وهو وقت قسمة الأرزاق فنومه حرمان، إلا لعارض، أو ضرورة وهو مضر جدًا بالبدن؛ لإرخائه البدن، وإفساده للفضلات، التي ينبغي تحليلها بالرياضة، فيحدث تكسرا وعِيًّا وضعفا، وإن كان قبل التبرز والحركة والرياضة وإشغال المعدة بشيء، فذلك الداء العضال، المولد لأنواع من الأدواء.



هل توزع الارزاق بعد صلاة الفجر

هل توزع الارزاق بعد صلاة الفجر ففيه ورد أن هذا شيء لا أصل له، والموزع للأرزاق هو الله وحده هو الرزاق ذو القوة المتين جل وعلا، هو الذي يوزع الأرزاق بين عباده في كل وقت، ما هو بعد صلاة الفجر فقط، بل هو يوزع أرزاقه بين عباده في الليل والنهار وفي أول النهار وفي وسطه وفي آخره وفي كل وقت ، هو الذي يوزع الأرزاق بين عباده بأمره جل وعلا وتقديره وما أمر به من الأسباب ودعا إليه من الأعمال، وهذا رد العلماء على هل توزع الارزاق بعد صلاة الفجر .



هل توزع الارزاق بعد صلاة الفجر ، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينام بعد صلاة الصبح لأن الله بارك لهذه الأمة في بكورها، كما في الحديث : “اللهم بارك لأمتي في بكورها”، ولذلك نص الفقهاء على كراهة النوم بعد صلاة الفجر، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه أن يبارك لأمته في البكور، وفي هل توزع الارزاق بعد صلاة الفجر ، روى ذلك أصحاب السنن الأربعة وابن حبان في صحيحه، أنه صلى الله عليه وسلم مر على ابنته فاطمة رضي الله عنها وهي مضطجعة وقت الصباح، فقال لها: «يا بنية قومي اشهدي رزق ربك، ولا تكوني من الغافلين، فإن الله يقسم أرزاق الناس ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» رواه البيهقي، وكذلك في هل توزع الارزاق بعد صلاة الفجر قال صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الطبراني في الأوسط: «باكروا الغدو -أي الصباح- في طلب الرزق، فإن الغدو بركة ونجاح» ولذا قد نص الفقهاء على كراهة النوم بعد صلاة الفجر.



النوم بعد صلاة الفجر

النوم بعد صلاة الفجر لا يحرم ولكن تركه أفضل ، ذهب أهل العلم إلى أنه لا حرج في النوم بعد صلاة الفجر، لكن من جلس يستغفر الله ويذكر الله هذا أفضل، كان النبي –صلى الله عليه وسلم- يجلس حتى تطلع الشمس يذكر الله فهذا فيه فضل عظيم، إذا جلس يذكر الله أو يدرس العلم أو يشتغل بأعمال أخرى تنفعه وتنفع المسلمين هذا أحسن من النوم بعد صلاة الفجر ، وإذا نام بعد طلوع الشمس يكون أولى، هذا هو الأفضل، ولا حرج في النوم بعد صلاة الفجر، لكن كونه يؤجل النوم حتى تطلع الشمس ويجلس في ذكر الله واستغفار وتهليل أو قراءة العلم أو قراءة القرآن، أو في أعمال نافعة تنفعه: في حرثه في فلاحته في مصنعه.. بدلًا من النوم بعد صلاة الفجر فهذا طيب، ويكون النوم إذا دعت إليه الحاجة يكون بعد ارتفاع الشمس.



النوم بعد صلاة الفجر فقد روى عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تنام بعد طلوع الشمس، تقرأ بعد الفجر فإذا طلعت الشمس استراحت، يروى عنها رضي الله عنها ذلك، وبكل حال فالأمر واسع بحمد الله، لكن هذا هو الأفضل، تأتي للنوم إذا دعت إليه الحاجة بعد ارتفاع الشمس ويكون في أول النهار في ذكر وقراءة العلم أو في أعمال أخرى تنفعه.



