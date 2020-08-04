انخفاض جديد.. الصين تسجل 36 إصابة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في الصين، اليوم، تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد.





وقالت اللجنة الوطنية الصحية في الصين، إن الحالات المصابة بينها 6 من الخارج و30 إصابة محلية.





وأضافت أن الإصابات الـ 30، بينها 28 من منطقة شينجيانج، واثنان من مقاطعة شمال البلاد.





فيما لم تسجل البلاد أي وفيات جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وذكر التقرير أنه تم خروج 79030 مريضا من المستشفيات، مضيفا أن إجمالى الإصابات 84464 إصابة فى البر الرئيسى الصينى منذ بداية الوباء، بما فى ذلك 4634 حالة وفاة.