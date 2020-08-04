ألمانيا تعلن ارتفاعا كبيرا في إصابات ووفيات كورونا

أعلنت السلطات الصحية في ألمانيا، اليوم، تسجيل 879 إصابة جديدة، و8 وفيات، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" .





وسجلت ألمانيا أمس، ارتفاعا جديدا في أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.





ووفقا لبيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، سجلت ألمانيا 509 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليصل الإجمالي إلى 210402 حالة منذ تفشي الوباء.





وقال مساعد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، هيلج براون، خلال مؤتمر صحفي، إن الارتفاع الأخير في أعداد حالات الإصابة "يبعث على القلق".





كما دعا وزير الصحة الألماني، ينس سبان، الاثنين، القادمين إلى بلاده، لإجراء اختبارات إلزامية للتأكد من السلامة من فيروس كورونا، وذلك للمسافرين العائدين من مناطق عالية الخطورة.





وقال "سبان": "علينا منع المسافرين العائدين من إصابة الآخرين دون أن يلاحظهم أحد، وبالتالي إحداث سلاسل جديدة من الإصابات".



