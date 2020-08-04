نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس عبر هذا الرابط .. و3 رسائل عاجلة من التعليم للطلاب قبل إعلانها

نتيجة الثانوية العامة 2020.. انتهاء التصحيح في الكنترولات الثلاثاء.. إعلانها رسميا بعد العيد.. إتاحة إمكانية الاستعلام عنها برقم الجلوس على موقع الوزارة.. ونسبة النجاح أعلى من العام الماضي