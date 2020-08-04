نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس عبر هذا الرابط .. و3 رسائل عاجلة من التعليم للطلاب قبل إعلانها

وجهت وزارة التربية والتعليم 3 رسائل مهمة لجميع لجميع طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم قبل ساعات من إعلان نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم.
اقرأ ايضا |
حيث قالت وزارة التربية والتعليم في رسائلها المكتوبة على رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس :
- وزارة التربية والتعليم ترحب بكم، وتتمنى لأبنائها وبناتها طلاب وطالبات الشهادة الثانوية النجاح والتوفيق
- نتيجة الثانوية العامة ستعلن هنا فور اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2020
- أوائل الطلبة لعام 2020 م سيتم إعلانهم هنا فور اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يمكن لمن يهمه الامر الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس ابتداءا من الساعة 2 ظهرا من خلال الضغط هنا