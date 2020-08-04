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تعليم

نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس عبر هذا الرابط .. و3 رسائل عاجلة من التعليم للطلاب قبل إعلانها

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 05:07 ص
نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس
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ياســـمين بدوي
وجهت وزارة التربية والتعليم  3 رسائل مهمة لجميع لجميع طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم قبل ساعات من إعلان نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم.

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حيث قالت وزارة التربية والتعليم في رسائلها المكتوبة على رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس :

- وزارة التربية والتعليم ترحب بكم، وتتمنى لأبنائها وبناتها طلاب وطالبات الشهادة الثانوية النجاح والتوفيق

- نتيجة الثانوية العامة ستعلن هنا فور اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2020 


- أوائل الطلبة لعام 2020 م سيتم إعلانهم هنا فور اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس 

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يمكن لمن يهمه الامر الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس ابتداءا من الساعة 2 ظهرا من خلال الضغط هنا
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