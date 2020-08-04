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رياضة

المجموع 64% .. ميدو يحكي تجربته مع الثانوية العامة

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 10:17 ص
صدى البلد
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منار نور
روي احمد حسام ميدو لاعب منتخب مصر والزمالك السابقة تجربته مع الثانوية العامة خاصة مع اعلان نتيجتها اليوم.
 

وغرد احمد حسام ميدو من خلال حسابه الشخصي تويتر قائلا :" في #الثانوية_العامة كنا في معسكر منتخب الشباب كان كابتن شوقي غريب بيمرنا في الجبل الساعه ٦ الصبح ونرجع المعسكر نجهز ونروح كلنا الامتحان نحاول نغش من بعض شوية من اي حد قاريله كلمتين ونرجع تاني المعسكر كابتن شوقي كان بيعمل تدريب الساعه ٥ المغرب والمحصلة ٦٤٪ دخلوني تربية رياضية!!
 "

وكانت أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سوف يتم اعلان أسماء اوائل الثانوية العامة ومجاميعهم على رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم اليوم.

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