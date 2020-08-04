المجموع 64% .. ميدو يحكي تجربته مع الثانوية العامة

روي احمد حسام ميدو لاعب منتخب مصر والزمالك السابقة تجربته مع الثانوية العامة خاصة مع اعلان نتيجتها اليوم.





وغرد احمد حسام ميدو من خلال حسابه الشخصي تويتر قائلا :" في #الثانوية_العامة كنا في معسكر منتخب الشباب كان كابتن شوقي غريب بيمرنا في الجبل الساعه ٦ الصبح ونرجع المعسكر نجهز ونروح كلنا الامتحان نحاول نغش من بعض شوية من اي حد قاريله كلمتين ونرجع تاني المعسكر كابتن شوقي كان بيعمل تدريب الساعه ٥ المغرب والمحصلة ٦٤٪ دخلوني تربية رياضية!!

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وكانت أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سوف يتم اعلان أسماء اوائل الثانوية العامة ومجاميعهم على رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم اليوم.



