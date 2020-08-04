طارق شوقي يصل وزارة التعليم لاعتماد نتيجة الثانوية العامة وتهنئة الأوائل





ومن المقرر أن يتم نقل فعاليات اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2020 وعملية اتصال وزير التربية والتعليم بالاوائل عبر التلفزيون المصرى.





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أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يتقدم بالتهنئة لجموع الأسر المصرية، على ما حققه طلاب الثانوية العامة 2020 ، من نجاح وتفوق بامتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020.





وقال وزير التربية والتعليم : أتوجه الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح امتحانات الثانوية العامة لهذا العام الدراسي.





وبمجرد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2020 ، وسيوجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، رسالة تبث مباشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل أخرى ، لطلبة الثانوية العامة لتهنئتهم بنتيجة الامتحان، وتوجيه التهنئة لأوائل الثانوية العامة.



وسوف تتاح نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس بدءا من الساعة الثانية من ظهر اليوم ان شاء الله على موقع وزارة التربية والتعليم ، و يمكن لمن يهمه الامر الاستعلام عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط هنا

وصل منذ قليل الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى مكتبه بمقر ديوان عام وزارة التربية والتعليم ، استعدادا لاعتماد نتيجة الثانوية العامة 2020.