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محافظات

بـ 515 مقرا انتخابيًا.. المنوفية تستعد لانتخابات مجلس الشيوخ

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 11:47 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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محمد أمين
استعدت محافظة المنوفية بتجهيز 515 مقرًا انتخابيًا و619 لجنة فرعية لاستقبال 2 مليون و688 ألفا و280 ناخبًا على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 المقرر انعقادها على مدى يومي 11 و12 أغسطس الجاري.




وأكد محافظ المنوفية في بيان اليوم، الثلاثاء، أنه سيجري متابعة سير الانتخابات على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع رجال القوات المسلحة والشرطة ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والمدن والوقوف على الحالة العامة للجان والتعامل الفورى في حالات الطوارئ والأزمات، وكذا استقبال شكاوى المواطنين وسرعة حلها على الفور لضمان انتظام العملية الانتخابية.


وقال إنه سيجري اتخاذ جميع التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال تطهير اللجان وتقديم الدعم اللازم للأطقم والفرق المسئولة عن التطهير، مشيرًا إلى رفع درجة الطوارئ بجميع المرافق.

 
يأتي هذا في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، برفع درجة الاستعداد التام لاستقبال انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020، والتي من المقرر إجراؤها خلال يومي 11 و12 من أغسطس الجارى، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان نجاح العملية الانتخابية بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة لظهور المحافظة بالشكل اللائق بين جميع محافظات الجمهورية.
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