سعفان: حجز المواعيد الكترونيًا بمكتب التمثيل العمالي بالكويت

يبدأ اليوم الثلاثاء، تفعيل نظام تسجيل المعاملات وحجز المواعيد الخاصة بمكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بالكويت online ،وذلك على الموقع الخاص بالمكتب http://egymnpwrkwt.bayansystems.org/، تيسيرًا على المواطنين المصريين المقيمين فى الدولة لانجاز معاملاتهم فى المرحلة الحالية وفقًا للاجراءات الاحترازية.





وأعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة،أن المكتب يسعى من خلال هذا التطبيق لتقديم العديد من الخدمات، والتي تتمثل في تسجيل مستخدم، وتسجيل بيانات المعاملات ، وكتابة وطباعة شهادات الخبرة، وكتابة وطباعة شهادات استمرارية العمل لتجديد الإجازة فى مصر، وحجز موعد للتصديق على المعاملات، وتسجيل البحث عن فرص العمل (تحويل داخلى)، وتسجيل صاحب العمل (توفير فرص عمل، وتحويل داخلى)، فضلا عن تسجيل الشكاوي العمالية.





وأوضح الوزير أن هذا التطبيق يعمل حاليًا فى المرحلة التجريبية والتى ستنتهى فى 31 أغسطس الجاري وسيتم بعد ذلك إضافة التعديلات والتحسينات والمعاملات الأخرى التى يقوم المكتب بتقديمها لجمهور المتعاملين معه تباعًا.







