AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

جذابة وناعمة.. شاهد أحدث إطلالة لـ ديميت أوزديمير

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 01:20 م
صدى البلد
Advertisements
ندى فكرى
حرصت الممثلة التركية ديميت أوزديمير على مشاركة متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وظهرت فيها بإطلالة جذابة وناعمة. 

وارتدت ديميت أوزديمير قميص باللون البينك ، وهو ما أبرز أناقتها وأنوثتها بشكل كبير.  


ورفعت ديميت اوزديمير شعرها بطريقة ناعمة للغاية، وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها. 

وأبرزت ديميت اوزديمير إطلالتها ببعض اللمسات البسيطة من الماكياج، فقامت باختيار اللون الكشميري كأحمر شفاه، مع وضع الآي لاينر لتبرز من جمال عينيها.

ولم تتكلف ديميت اوزديمير في ارتداء الاكسسوارات؛ حيث اكتفت بارتداء سلسلة ناعمة باللون البينك .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالأوف شولدر.. ديميت أوزديمير بإطلالة صيفية جذابة على انستجرام

بإطلالة بسيطة.. ديميت اوزديمير تخطف الأنظار على إنستجرام

هاف ستوميك.. ديميت أوزديمير تبرز رشاقتها بإطلالة كاجوال

بملابس غريبة.. ديميت أوزديمير تفاجئ متابعيها بإطلالة جديدة

بفستان أبيض .. ديميت اوزديمير تتألق بإطلالة ساحرة أنيقة

بمكياج ناعم.. ديميت أوزديمير تبرز أنوثتها على إنستجرام

ترشيحاتنا

الساعة بـ ٣٠٠ جنيه.. ضبط ٤٠ فتاة روجن للدعارة بصور عارية على الواتس آب

بعد تغريدته عن الأهرامات| مؤرخ روسي شهير يرد على ادعاءات الأمريكي إيلون ماسك

بالأسماء.. ننشر أوائل الثانوية العامة 2020 شعبة علمى رياضة

بداية من نوفمبر.. غرامات على المتعاملين بالكاش وخصم 1 % من قيمة المبلغ المدفوع نقدا

من الساعة 2 ظهرا.. طارق شوقى يعلن عن طريقة الدخول على المواقع لمعرفة نتيجة الثانوية العامة

على رأسهم كوتينيو وراكيتيتش.. برشلونة يطيح بـ 7 لاعبين في الميركاتو الصيفي

AdvertisementS

وزير التعليم: نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس على هذا الرابط قبل الثانية ظهرا

بدء تحميل نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس على موقع التعليم لإعلانها عبر هذا الرابط

وزير التعليم : حرمان 85 طالبا من دخول امتحانات الثانوية العامة لمدة عامين وإحالتهم للنيابة العامة بسبب الغش

ننشر أسماء أوائل الثانوية العامة لعام 2020

التعليم تنتهي من تحميل نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس .. وتتيحها على هذا الرابط بعد قليل

وزير التعليم: أهنئ الأسر المصرية على ما حققه طلاب الثانوية العامة من نجاح وتفوق هذا العام

الأولى بالثانوية العامة أدبي لـ صدى البلد: اعتمدت على الكتاب المدرسي.. ذاكرت ١٠ ساعات يوميا.. وطموحي الالتحاق بكلية الألسن

الوزارة تهدد.. إلغاء بطاقة التموين لتلك الفئات

موجها رسالة للطلاب.. وزير الكهرباء لـ صدى البلد: كنت السابع على الجمهورية فى الثانوية العامة

أوقفوا استخدامها.. تحذيرات خطيرة من الباراسيتامول والإيبوبروفين لتسكين الآلام

ننشر صور أوائل الثانوية العامة 2020 وبياناتهم وترتيبهم بالتفاصيل

طارق شوقي يصل وزارة التعليم لاعتماد نتيجة الثانوية العامة وتهنئة الأوائل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تغريدته عن الأهرامات| مؤرخ روسي شهير يرد على ادعاءات الأمريكي إيلون ماسك

أسعار ومواصفات السيارات الكوري اليوم في مصر .. صور

مريضة تكتشف إصابتها بـ سرطان الرئة بسبب جلسة مانيكير.. اعرف الحكاية