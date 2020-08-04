جذابة وناعمة.. شاهد أحدث إطلالة لـ ديميت أوزديمير

حرصت الممثلة التركية ديميت أوزديمير على مشاركة متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وظهرت فيها بإطلالة جذابة وناعمة.





وارتدت ديميت أوزديمير قميص باللون البينك ، وهو ما أبرز أناقتها وأنوثتها بشكل كبير.









ورفعت ديميت اوزديمير شعرها بطريقة ناعمة للغاية، وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها.





وأبرزت ديميت اوزديمير إطلالتها ببعض اللمسات البسيطة من الماكياج، فقامت باختيار اللون الكشميري كأحمر شفاه، مع وضع الآي لاينر لتبرز من جمال عينيها.





ولم تتكلف ديميت اوزديمير في ارتداء الاكسسوارات؛ حيث اكتفت بارتداء سلسلة ناعمة باللون البينك .