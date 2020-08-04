فى مداهمة البؤر الإجرامية.. الداخلية تضبط 527 بلطجيا وتنفذ 9 أحكام بالإعدام خلال شهر

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كلٌ فى مجال تخصصه تنسيقًا وقطاع الأمن المركزى.





أسفرت جهود الحملات خلال شهر فى مجال الأمن العام عن إستهداف البؤر الإجرامية بنطاق "بحيرة المنزلة" بنطاق محافظات "الدقهلية ودمياط وبورسعيد" ، وكذا منطقة "السحر والجمال" بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية" عن ضُبط خلالها 1043 متهم، وبحوزتهم "44 قطعة سلاح نارى – 76 طلقة مختلفة الأعيرة- 4 قطع سلاح أبيض"، و46 قضية إتجار بالمواد المخدرة، بمضبوطات بلغت نحو "6,470 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر – 750 جرام لمخدر الحشيش – 1,049 كيلو جرام لمخدر الهيروين – 198 قرص مخدر".









كما تم تنفيذ (15059) حكما قضائيا متنوعا، وضبط (2606) قضية متنوعة، و تأمين تنفيذ (117) قرار إزالة تعديات متنوعة، وضبط وفحص (10298) عنصر إجرامى شديد الخطورة.





وفى مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والتشكيلات العصابية تم ضبـط 3654 قطعة سلاح نارى غير مرخصة بحوزة (3101) متهم، عبارة عن "1 جرينوف – 1رشاش – 343 بندقية آلية – 700 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 176مسدس – 2433 فرد محلى - 6140 طلقة مختلفة الأعيرة"، وضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية "بدون ترخيص"، وضبط 5813 قطعة "سلاح أبيض"، وضبط 39 تشكيل عصابى، ضموا 107 متهم، إرتكبوا 232 حادث، كما تم ضبط 527 متهم من العناصر الإجرامية المشهور عنهم إرتكاب أعمال البلطجة، وبحوزتهم "7 بنادق آلية – 9 بنادق غير مششخنة – 4 مسدس – 159فرد محلى – 359سلاح أبيض".





وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 1911026 حكم قضائى متنوع عبارة عن "8356 حكم جناية من بينها 9 أحكام بالإعدام و290 حكم بالسجن المؤبد، و572100 حكم حبس جزئى، و108738 حكم حبس مستأنف، و938497 حكم غرامة، و283335 حكم مخالفة".



