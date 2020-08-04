الداخلية تضبط قضايا أموال عامة بقيمة 9 مليارات جنيه.. فيديو

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كل في مجال تخصصه تنسيقًا وقطاع الأمن المركزي.





وبحسب بيان، الثلاثاء، أسفرت جهود الوزارة خلال شهر فى مجال الأمن الاقتصادي عن ضبط 37868 قضية تموينية متنوعة، جاء أبرزها ضبط 443 قضية إسطوانات غاز، بمضبوطات بلغت 31299 إسطوانة، تقدر قيمة الغاز المدعم 4225365 جنيه، وضبط 87 قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت 1004110 لتر، وضبط 326 قضية بيع السلع التموينية المُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات بلغت "99,688 طن – 720 عبوة – 37 قطعة" سلع غذائية وتموينية متنوعة، وضبط 49 قضية استيلاء على أموال الدعم، بمضبوطات بلغت "29,376 طن – 1202 عبوة – 6500 قطعة" سلع مُدعمة متنوعة.





وفي مجال قضايا التيار الكهربائى تم ضبط 306433 حالة فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (192215046 جنيه).





وفي مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة تم ضبط 4874 قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة أبرزها ضبط 472 قضية ضرائب عامة، وكشف 476 قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، و232 قضية في مجال الجمارك، و48 قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، و987 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، و758 قضية تحرى مدين ولجان فحص، كما تم ضبط و33 قضية فى مجال "الإتجار بالنقد الأجنبى- تحويلات مالية غير مشروعة- توظيف أموال- تهريب جمركى بضائع"، و7 قضايا فى مجال "اختلاس المال العام والاستيلاء عليه"، و21 قضية "إحتيال مصرفى- إحتيال عبر الإنترنت- غسل أموال– كسب غير مشروع" .. بقيمة بلغت (9034930449 جنيه).





واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة جميع أشكال الخروج على القانون وضبط حائزى الأسلحة النارية ، ومكافحة جرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام القضائية، واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التى تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد.



