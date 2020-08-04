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تعليم

الثالث علمي رياضة.. يحيى فرغلي: كنت أرغب في تحقيق حلم والدي للالتحاق بكلية الهندسة

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 08:32 م
الثالث علمي رياضة
الثالث علمي رياضة
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أحمد بسيوني
قال يحيي محمد فرغلي الحاصل على المركز الثالث مكرر بالثانوية العامة، إنه لم يفكر في متابعة مؤتمر الوزير، لأنه لم يكن يعتقد أنه سيكون من ضمن أوائل الثانوية العامة، مشيرًا إلى أن خاله هو من أخطرهم بالمنزل بأنه من الأوائل، ولم يصدق حتى سمع اسمه في شاشات التلفزيون بنفسه.

وأضاف يحي أنه كان سعيدًا للغاية بحصوله على هذا المجموع، وتحقيقه هذا الترتيب، فهذا ثمرة تعب والديه وعنائهما معه، فقد كان أحرص منه على توفير الجو الملائم له للنجاح والتفوق.

وأشار إلى أنه كان ضد فكرة تأجيل الامتحانات على الإطلاق، نظرًا لأننا في ضغط من الأساس بسبب الثانوية العامة، ولم يكن لدينا أي طاقة أو جهد للتأجيل، قائلًا: "كنا عاوزين نمتحن ونخلص".

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وحول حلمه في المستقبل، اكد محمد أنه كان يحلم بالالتحاق بكلية الهندسة قسم كهرباء مثل والده، فهو مثله الأعلى، ويتمنى أن يحقق ما يحلم به الوالد، والحمد لله الحلم الأن أصبح حقيقة.

وقال المهندس فرغلي والد يحي "الحمد لله ربنا كرمنا بيحي، وكنا متوقعين إن هو يحصل على مجموع عالي 98%، لكن لم نتوقع أن يكون من أوائل الجمهورية"، وفوجئنا باتصالات من أحد أخواله بأن يحي من الأوائل.

وأضاف فرغلي: "مكناش مصدقين إلا عندما شاهدنا الوزير بنفسه وهو يذكر اسم يحي ضمن الأول، وكنا في غاية السعادة، وقعدنا نحضنه ونباركله وبدأت والدته في العياط طبعا".

من جانبها، قالت والدة يحي "الحمد لله على كرم ربنا، هي لحظة جميلة جدًا وشعور جميل ربنا يكرم كل أم به، وحتى الأن مش قادرة أصدق"، مضيفة "كنت أحاول دائما أوفر ليحي الهدوء حتى يستطيع المذاكرة".

وأشارت إلى أنها تعتبر نفسها دائمًا مقصرة تجاه يحي، كنت بحاول بس اوفر له الهدوء اللي محتاجه، ولكن المجهود في المذاكرة كان عليه، وهو تعب صراحة وربنا كرمه في النهاية بحكم المجهود اللي بذله".

ونوهت أنه كان يذهب إلى بعض مراكز الدروس "السناتر"، حتى جاءت كورونا فأصبحت المواد أونلاين، وكان بيتابع مع المدرسين عن طريق الفيديوهات، ولفتت إلى أن يحي يريد الالتحاق بكلية الهندسة لتحقيق حلم والده الذي يعمل مهندس كهرباء".

الثالث علمي رياضة.. يحيى فرغلي: كنت أرغب في تحقيق حلم والدي للالتحاق بكلية الهندسة
الثالث علمي رياضة.. يحيى فرغلي: كنت أرغب في تحقيق حلم والدي للالتحاق بكلية الهندسة
الثالث علمي رياضة.. يحيى فرغلي: كنت أرغب في تحقيق حلم والدي للالتحاق بكلية الهندسة
الثالث علمي رياضة.. يحيى فرغلي: كنت أرغب في تحقيق حلم والدي للالتحاق بكلية الهندسة
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