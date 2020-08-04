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أخبار العالم

لقطات جديدة تثبت تورط ضباط شرطة في قتل جورج فلويد

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 06:48 م
من عملية اعتقال فلويد
من عملية اعتقال فلويد
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محمد علي
في لقطات مصورة حصلت عليها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أظهر الفيديو الجديد إدانة ربما تساهم في معاقبة الضباط، وإظهار مقدار التنكيل الذي مارسوه على المواطن الأمريكي الأسمر جورج فلويد، الذي مات تحت أرجلهم.

وأظهرت اللقطات المصورة التي تم الحصول عليها هذه المرة من الكاميرات المعلقة بأجسام اثنين من الضباط بشرطة مينابوليس السابقين والمتورطين في القبض على جورج فلويد، حالة الذعر التي كان يعاني منها  فلويد، والتي كان يصيح فيها، قائلا "لا أستطيع التنفس"، وذلك حتى قبل أن يتم الضغط على رقبته، ما يعني أن الضباط لم يرحموه ويقوموا بمراعاة حالة الإعياء التي كان عليها.

بعد لحظات، يظهر الفيديو الضابط توماس لين يسأل الضابط ديريك تشوفين (القاتل) عما إذا كان يجب أن ينزلا  فلويد أرضًا.

توفي جورج فلويد في 25 مايو بسبب الضغط على رقبته بأقدام ديريك تشوفين، وأطلقت الحادثة - التي تم تسجيلها أيضًا من خلال فيديو هاتف محمول، احتجاجات سرعان ما امتدت إلى جميع أنحاء البلاد. 

وأثارت المظاهرات حول مقتله ومقتل أفارقة أمريكيين آخرين على أيدي الشرطة مناقشات مكثفة حول العنصرية في أمريكا.

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