فرق توقيت.. عودة موظفى اتحاد الكرة إلى المواعيد الرسمية غدا بعد انحسار فيروس كورونا

قرر اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني إعادة العمل بالمواعيد الرسمية داخل مبنى الجبلاية فى مقر الجزيرة ومشروع الهدف بدءا من غدا الاربعاء.





كانت اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أعلنت عن تقديم موعد انطلاق الدورى المحلي لمدة ٢٤ ساعة ليقام بعد غد الخميس بدلا من الجمعة القادم بعد التوقف الإجباري لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.





يأتي قرار الجبلاية بالعودة إلى العمل المواعيد الرسمية بدءا من الغد بعد انحسار إعداد المصابين بفيروس كورونا داخل البلاد وفقا للتقارير الرسمية الصادرة من وزارة الصحة بشكل يومي.





وفقا لقرار الجبلاية فإن موظفى الاتحاد سوف يعودون إلى العمل المواعيد الرسمي التى كان يجرى العمل بها قبل أزمة فيروس كورونا ليكون الحضور من الساعة التاسعة صباحا إلى الرابعة عصرا بدلا من ٩ صباحا إلى ٣ عصرا.





يذكر أن اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أجرت مسحة فيروس كورونا لموظفى اللجان والإدارات وأسفرت عن وجود حالة إيجابية واحدة فقط وتم تعافيها عبر العزل المنزلي بعد اتباع بروتوكول العلاج.