جمارك الأدبية تفرج عن بضائع بـ196.3 مليون جنيه خلال يوليو الماضي









وقال تقرير صادر عن مصلحة الجمارك ، اليوم، إن تلك البضائع كانت عبارة عن " مستلزمات انتاج، زيوت نباتية، بلاستيك مجروش، قطع غيار تكييف وثلاجات ومراوح وسيارات، أجهزة كهربائية، اكسسوارات موبايل" بقيمة تبلغ 195.9 مليون جنيه.









وفقا للتقرير فقد وصلت الرسوم الجمركية المستحقة علي تلك البضائع نحو 11.744 مليون جنيه و الرسوم الضريبية الأخري و ضرائب القيمة المضافة بـ 162.434 مليون جنيه وضرائب الأرباح التجارية والصناعية بـ21.7 مليون جنيه.









كما أصدرت الإدارة العامة لجمارك الصادر برئاسة ايمان سلامة، 85 شهادة جمركية بقيمة 395.8 ألف جنيه عبارة عن صنف سيلاج ذرة.ووصلت جملة الإيرادات الجمركية المستحقة علي تلك البضائع 196.4 مليون جنيه.