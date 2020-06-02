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اقتصاد

جمارك الأدبية تفرج عن 294 شهادة جمركية بقيمة 93.8 مليون جنيه في مايو الماضي

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 08:45 م
جمارك الأدبية
جمارك الأدبية
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محمد يحيي
أفرجت جمارك الأدبية برئاسة محمود محمد عبد الله عن 294 شهادة جمركية خلال مايو الماضي لكميات من البضائع المتنوعة بقيمة 93.8 مليون جنيه.

ذكر تقرير صادر عن المنفذ الجمركي أن البضائع كانت عبارة عن " مستلزمات انتاج وزيوت نباتية وبلاستيك وقطع غيار ثلاجات، مراوح، تكييف، أجهزة كهربائية، قطع غيار سيارات، إكسسوارات موبايل" .

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قال التقرير إن جملة الرسوم الجمركية سجلت 8.9 مليون جنيه، والضرائب بـ 83.601 مليون جنيه، و الضرائب والرسوم المحصلة لصالح وزارة التجارة والصناعة بـ1.3 مليون جنيه.

وقام المنفذ الجمركي بتصدير 42 شهادة جمركية عبارة عن " ذرة، دريس قمح، أسمدة يوريا" بقيمة 270 ألف جنيه.

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