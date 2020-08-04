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محافظات

قرى الكلح بإدفو تكرم رجال الجيش الأبيض ورموز المجتمع المشاركين فى مجابهة كورونا

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 08:30 م
قرى الكلح بادفو تكرم
قرى الكلح بادفو تكرم رجال الجيش الأبيض
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شاذلى عبد الفتاح
فى لفتة طيبة قامت الوحدة المحلية لقرى الكلح غرب  التابعة لمركز ادفو شمال أسوان بقيادة محمد عطا بتكريم رجال الجيش الأبيض ورموز وقيادات المجتمع المدنى والجمعيات والخيرية وجروبات التواصل الإجتماعى .

ويأتى هذا التكريم تقديرًاً لما بذلوه من جهود متميزة لمجابهة فيروس كورونا المستجد وكان لهم الفضل بعد الله سبحانه وتعالى فى متابعة مرضى كورونا من توعية وعلاج وأجهزة تنفس ونقل مرضى وتغسيل ودفن موتى وذلك بالجهود الذاتية من أبنائهم بالداخل والخارج وجمعياتهم الخيرية والقيادات الشعبية بالكلح عامة . 

وقد أناب العميد محمد البنا رئيس المركز والمدينة صلاح برباوى وعاطف الدكسى وعلاء الدين حسين نواب الوحدة المحلية، بجانب أشرف فكرى سكرتير الوحدة المحلية لحضور حفل التكريم وتوجيه الشكر والتقدير لكل من ساهم ومد يد العون فى مجابهة هذا الفيروس من رجال الكلح عامة .

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كما أثنى الحضور المتميز من رجال الكلح ومسئولى الجمعيات الخيرية وجروبات التواصل الإجتماعى على هذه اللفتة الطيبة التى جاءت بفكرة ومبادرة قام بتنفيذها موظفى ورئيس الوحدة المحلية للكلح غرب من خلال تنظيم هذا الحفل وتكريم وتقديم شهادات التقدير للمحتفى بهم من الدكاترة والصيادلة وفريق التمريض وقيادات وجمعيات وجروبات الكلح .

كما تم ارسال رسالة شكر وتقدير من كل الحضور إلى أبناء ورجال الكلح بالخارج الذين كان لهم النصيب الأكبر فى دعم بلادهم  وتوفير كل ما يلزم من أدوات تعقيم وأجهزة ومستلزمات طبية فى مواجهة فيروس كورونا .

هذا  وكانت قد شهدت مستشفى إدفو شمال أسوان أمس الإثنين خروج آخر حالات للمصابين بفيروس كورونا المستجد بعد تماثلهم للشفاء الكامل داخل قسم العزل بمستشفى حميات إدفو.

وأوضح الدكتور عربى محمد مدير مستشفى إدفو العام بأنه تم اليوم خروج آخر حالات فيروس كورونا المستجد بعد تماثلهم للشفاء التام بقسم العزل بمستشفي حميات إدفو.   

وقال الدكتور عربى محمد بأنه سيتم إجراء عمليات التعقيم والتطهير للقسم وإعادته لإستقبال حالات الحميات المعتادة والتى من أبرزها التيفوند، والملاريا، وغيرها، وستعود الأمور إلى طبيعتها مرة أخرى كما كانت قبل أزمة فيروس كورونا.   

وأضاف مدير المستشفى بأن آخر الحالات التي كانت تتلقي علاج فيروس كورونا المستجد بالقسم كانت أسرة سورية مكونة من 3 أفراد الأم وتبلغ من العمر 34 عامًا ، وطفلين أحدهما يبلغ من العمر 12 عامًا ، والأخر يبلغ 6 سنوات.    

وقدم عربى محمد شكره لجميع الفرق الطبية والعاملين وفنيين المعامل بمستشفيات حميات إدفو، وإدفو العام على كل الجهود التى بذلوها لخدمة المرضى خلال الفترة الماضية، وتأديتهم للعمل على أكمل وجه .
قرى الكلح بإدفو تكرم رجال الجيش الأبيض ورموز المجتمع المشاركين فى مجابهة كورونا
قرى الكلح بإدفو تكرم رجال الجيش الأبيض ورموز المجتمع المشاركين فى مجابهة كورونا
قرى الكلح بإدفو تكرم رجال الجيش الأبيض ورموز المجتمع المشاركين فى مجابهة كورونا
قرى الكلح بإدفو تكرم رجال الجيش الأبيض ورموز المجتمع المشاركين فى مجابهة كورونا
قرى الكلح بإدفو تكرم رجال الجيش الأبيض ورموز المجتمع المشاركين فى مجابهة كورونا
قرى الكلح بإدفو تكرم رجال الجيش الأبيض ورموز المجتمع المشاركين فى مجابهة كورونا
قرى الكلح بإدفو تكرم رجال الجيش الأبيض ورموز المجتمع المشاركين فى مجابهة كورونا
قرى الكلح بإدفو تكرم رجال الجيش الأبيض ورموز المجتمع المشاركين فى مجابهة كورونا
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