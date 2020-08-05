AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

حكم الدين في كثرة خروج الريح حتى أثناء الصلاة.. الإفتاء تجيب

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 05:31 ص
حكم الدين في كثرة
حكم الدين في كثرة خروج الريح حتى أثناء الصلاة
Advertisements
محمد شحتة
رد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال يقول صاحبه "ما حكم الدين في كثرة إخراج الريح؟

وقال أمين الفتوى في البث المباشر لدار الإفتاء المصرية، إن الدين مبني على رفع الحجر فلو كان الأمر فيه زيادة عن المعقول وتحدث بكثرة، ففي هذه الحالة يتوضأ المرء مرة واحدة  للصلاة ويصلي ولا يلتفت لأي شئ آخر

وتابع: لا يضره بعد ذلك إذا خرج الريح من عدمه ولو خرج منه الريح فلا يلتفت لذلك حتى لو كان أثناء الصلاة أو الوضوء.

واستشهد بقوله تعالى "لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ" وقال تعالى ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ).

كما قال النبي في حديثه "إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين" وما خير رسول الله بين أمرين إلا اختار أيسرهما.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كيفية صلاة مريض سلس البول أو الريح .. أمين الإفتاء يوضح

حكم من يتساقط منه بول بعد الوضوء و في الصلاة وقراءة القرآن.. الإفتاء توضح

تتساقط نقاط بول بعد الوضوء في الصلاة.. هل يكمل صلاته

ترشيحاتنا

كولاجين طبيعي وعلاج لخشونة الركبة .. 15 فائدة مذهلة لتناول الكوارع

تعرف على سبب إيقاف شركة ميتسوبيشي لـ باجيرو

أهم الأخبار| طوارئ في لبنان بعد انفجار بيروت.. ومصر والسودان تطلبان تعليق مفاوضات سد النهضة

صدى البلد يكشف حقيقة صور وضع علم لبنان على واجهة الأهرامات

السفارة المصرية بلبنان: وفاة مصري واختفاء آخر في انفجار ميناء بيروت

تهديد لمسيرة مفاوضات سد النهضة.. رسالة من السودان إلى وزيرة خارجية جنوب أفريقيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حطام ودماء.. شاهد فيديوهات مؤلمة لـ شوارع بيروت بعد الانفجار

جرحى ودماء في كل مكان.. شاهد مقطعاً مؤلماً من داخل مستشفى بـ بيروت

مرسيدس بنز اكس كلاس تحصل على إصدار اليخوت الفاخر .. صور