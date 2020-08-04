قصر بعبدا.. دمار بمقر الرئاسة اللبنانية بعد تفجير بيروت

أعلن مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام" أن انفجار لبنان أحدث أضرارا كبيرة في قصر بعبدا، مقر الرئاسة اللبنانية، وتحطم زجاج الأروقة والمداخل والصالونات وتخلعت الأبواب والشبابيك في أجنحة القصر.





وذكر وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، مساء اليوم الثلاثاء، أن المعلومات الأولية تشير الى وجود مواد شديدة الانفجار في العنبر رقم 12 مُصادرة بإشارة قضائية وراء التفجير الضخم الذي هز العاصمة بيروت، ودمر نصف المدينة.





ومن جانبه، أعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن أنه بناء على توجيهات رئيس الحكومة حسان دياب،فإن علاج المصابين نتيجة الانفجار الذي حصل على نفقة وزارة الصحة في مختلف المستشفيات المتعاقدة وغير المتعاقدة مع الوزارة.





وطلب وزير الصحة من المواطنين وفرق الإغاثة والصليب الأحمر والدفاع المدني التوجه بالجرحى والمصابين الى المستشفيات المحيطة بالعاصمة لان مستشفيات العاصمة تضيق بالجرحى.





هز انفجار ضخم العاصمة اللبنانية بيروت، قبل ثلاثة أيام من النطق بالحكم النهائي في قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري عام 2005.





وتفيد التقارير الواردة من بيروت بأن الانفجار وقع في منطقة الميناء، كما أفادت تقارير غير مؤكدة بوقوع انفجار ثان.





وظهرت في لقطة فيديو سحابة ضخمة من الدخان.



