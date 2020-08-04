AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

قصر بعبدا.. دمار بمقر الرئاسة اللبنانية بعد تفجير بيروت

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 08:24 م
قصر بعبدا
قصر بعبدا
Advertisements
أعلن مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام" أن انفجار لبنان أحدث أضرارا كبيرة في قصر بعبدا، مقر الرئاسة اللبنانية، وتحطم زجاج الأروقة والمداخل والصالونات وتخلعت الأبواب والشبابيك في أجنحة القصر.

وذكر وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، مساء اليوم الثلاثاء، أن المعلومات الأولية تشير الى وجود مواد شديدة الانفجار في العنبر رقم 12 مُصادرة بإشارة قضائية وراء التفجير الضخم الذي هز العاصمة بيروت، ودمر نصف المدينة. 

ومن جانبه، أعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن أنه بناء على توجيهات رئيس الحكومة حسان دياب،فإن علاج  المصابين نتيجة الانفجار الذي حصل على نفقة وزارة الصحة في مختلف المستشفيات المتعاقدة وغير المتعاقدة مع الوزارة. 

وطلب وزير الصحة من المواطنين وفرق الإغاثة والصليب الأحمر والدفاع المدني التوجه بالجرحى والمصابين الى المستشفيات المحيطة بالعاصمة لان مستشفيات العاصمة تضيق بالجرحى.

هز انفجار ضخم العاصمة اللبنانية بيروت، قبل ثلاثة أيام من النطق بالحكم النهائي في قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري عام 2005.

وتفيد التقارير الواردة من بيروت بأن الانفجار وقع في منطقة الميناء، كما أفادت تقارير غير مؤكدة بوقوع انفجار ثان.

وظهرت في لقطة فيديو سحابة ضخمة من الدخان.

يذكر أن محكمة الأمم المتحدة على وشك إصدار حكمها في المحاكمة الغيابية لأربعة أشخاص مشتبه بهم في اغتيال الحريري عن طريق سيارة مفخخة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب مفرقعات.. انفجار عنيف بمرفأ بيروت.. شاهد

مئات الإصابات جراء انفجار مرفأ بيروت

شاهد.. اللقطات الأولى لانفجار ضخم ضرب بيروت

الله يحمى لبنان.. إليسا: بيتي كله اتكسر في انفجار بيروت

لقطات جديدة تظهر حجم الدمار جراء انفجار وقع في بيروت.. فيديو

بسبب انفجار بيروت.. انهيار مبنى من 3 طوابق.. والصليب الأحمر يطلق استنفارا عاما

ترشيحاتنا

حكم الشرع في النفقة المقررة على الزوج لزوجته.. دار الإفتاء توضح

حقيقة إصابة سعد الحريري في انفجار بيروت

هاف ستومك.. جنى عمرو دياب فى إطلالة جذابة ومثيرة للجدل.. شاهد

عمرو الجنايني يفجر مفاجأة عن عقوبة كهربا بشأن مباراة السوبر

احترس.. أمين الفتوى: ترك هذا الأمر في التشهد يبطل الصلاة

وزير التعليم يوجه رسالة مهمة لـ أولياء أمور الثانوية العامة الجديدة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة الصحة والمرأة.. الكلاب تكشف الإصابة بـ كورونا.. ورانيا يوسف تثير الجدل بعد ظهورها في حمام السباحة

هؤلاء ممنوعون من التبرع بالبلازما لـ علاج مصابي كورونا

شعر كيرلي وبدون مكياج.. هنا الزاهد تحتفل بـوصول حسابها على إنستجرام إلى 14 مليون متابع