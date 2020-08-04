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تعليم

الأكاديمية العربية تقدم منحا دراسية للعشرة الأوائل بالثانوية

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 09:57 م
صدى البلد
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أحمد بسيوني
 

أعلن الدكتور اسماعيل عبد الغفار اسماعيل فرج ، رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى عن منح العشرة الاوائل في الثانوية العامة للعام الدراسي 2019 - 2020 منح دراسية بكليات الاكاديمية بمختلف افرع الاكاديمية علي مستوى الجمهورية. 

وبتلك المبادرة توفر الاكاديمية لطلاب الثانوية العامة الاوائل العديد من الفرص للدراسة بالاكاديمية عن طريق المنح الدراسية حيث يعد الهدف الرئيسي من هذه المنح هو إعطاء الفرصة للطلاب المتفوقين وتسليحهم بتعليم ذو جودة عالية يمكنهم من إحداث تغيير إيجابي لمستقبلهم.


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وقد اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020، وقدم التهنئة لاوائل الثانوية تليفونيا، على أن يتم اعلانها بجميع مدارس الجمهورية صباح غدًا الأربعاء بجميع مدارس الجمهورية.

جاء ذلك في حضور الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشؤون المعلمين ورئيس عام الامتحانات، والأستاذ ياسر حسين مدير عام الإدارة العامة للامتحانات، نائب رئيس عام الامتحانات.
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