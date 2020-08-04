أخبار الأهلي.. أحمد عيد يعاود استفزاز جماهير النادي.. وغياب رمضان صبحي عن لقاء إنبي

نشر موقع "صدى البلد" الاخباري، على مدار الساعات الماضية، اليوم الثلاثاء مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي، وجاءت كالآتي:
نشبت مشادة في الفترة الأخيرة، عبر تصريحات متبادلة بين أحمد عيد عبد الملك، لاعب الزمالك السابق، والإعلامي أحمد شوبير، حول شطب عضوية اللاعب من القلعة البيضاء.
قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم لن يتم حسم مشاركته في لقاء إنبي المقرر إقامته الأحد القادم والمؤجل من الدور الأول في الدوري.
أثبتت المسحة الطبية التي خضع لها حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سلبية العينة وشفائه من الإصابة بفيروس كورونا.
أكـد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن المالي آليو ديانج لاعب خط وسط الأهلي، ينتظر عرضا كبيرا بأحـد الدوريات الأوروبية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.