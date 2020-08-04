أخبار الأهلي.. أحمد عيد يعاود استفزاز جماهير النادي.. وغياب رمضان صبحي عن لقاء إنبي

نشبت مشادة في الفترة الأخيرة، عبر تصريحات متبادلة بين أحمد عيد عبد الملك، لاعب الزمالك السابق، والإعلامي أحمد شوبير، حول شطب عضوية اللاعب من القلعة البيضاء.

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم لن يتم حسم مشاركته في لقاء إنبي المقرر إقامته الأحد القادم والمؤجل من الدور الأول في الدوري.



