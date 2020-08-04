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فن

قلوبنا مع لبنان.. محمد أنور يعزى الشعب اللبنانى في ضحايا انفجار بيروت

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 09:48 م
صدى البلد
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أسماء الحسيني
حرص الفنان محمد أنور على مساندة الشعب اللبنانى بعد حادث الإنفجار الأليم الذى هز بيروت اليوم

ونشر محمد أنور علم لبنان من خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى إنستجرام .

وكتب معلقًا :"قلوبنا مع لبنان ..خالص التعازى والحزن للشعب اللبنانى ..وندعو لهم الصبر والسلوان والسلامة من كل أذى "

وفي أعقاب الانفجار الضخم الذي هز العاصمة بيروت، أكدت قناة "LBCI" اللبنانية أن رئيس حكومة لبنان السابق سعد الحريري بخير ويتابع اتصالاته.

وقالت القناة إنه في المعلومات الأولية فإن الانفجار وقع في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت ما أدى إلى احتراقه جراء إنفجار مفرقعات نارية داخله.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن "انفجارا كبيرا وقع عند مدخل بيت الوسط في بيروت، وهو مقر إقامة رئيس حكومة لبنان السابق سعد الحريري، وسمعت أصداؤه في أرجاء العاصمة".


وصباح اليوم الثلاثاء، تفقد محافظ بيروت الحرس والإطفاء، واجتمع بالقادة والضباط والعناصر مؤكدًا لهم أنه "في مثل هذه الأيام من عام 1982 كانت مدينة بيروت تتعرض لهجوم عدواني دمر أجزاء كبيرة منها واستبسل أبناؤها في الدفاع عنها ومنهم من استشهد وقضى بطلا".
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