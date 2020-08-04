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برلمان

تنسيقية شباب الأحزاب تنعى ضحايا انفجار بيروت

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 09:47 م
حادث انفجار بيروت
حادث انفجار بيروت
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عبد الرحمن سرحان
تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بخالص التعازي والمواساة للشعب اللبناني الشقيق إثر حادث الانفجار الذي وقع اليوم بالعاصمة اللبنانية بيروت ، ووقوع عشرات الإصابات.

وأكدت التنسيقية وقوفها إلى جانب  لبنان قيادة وشعبا متمنية الشفاء العاجل للجراحى وأن يلهم المولى عز وجل أسر الضحايا الصبر والسلوان.

ياتى ذلك بعد أن عبر رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، عن عميق أسفه وحزنه لانفجار بيروت المروع.


وقال دياب، في مؤتمر صحفي مذاع عبر شاشة «اكسترا نيوز»، مساء اليوم الثلاثاء، إن ما حدث ببيروت لن يمر دون حساب، موجها حديثه للشعب اللبناني، قائلا :"أعد الشعب اللبناني أن هذه الكارثة لن تمر بدون محاسبة المسئول عنها، ونمر بكارثة وسنتعامل معها بكل مسئولية. 


وأطلق رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، نداء عاجلا لكل الدول الشقيقة للوقوف بجوار لبنان في هذه الكارثة الكبيرة التي يتعرض لها.


ووجه رئيس الوزراء اللبناني، حديثه للشعب اللبناني، قائلا :"نحن في مصيبة".


وناشد الشعب اللبناني بأن يتحدوا اليوم من أجل الشهداء والجرحى في هذه الكارثة الكبيرة.

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