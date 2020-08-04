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ديني

الأزهر يدين الهجوم على مخيم للاجئين بالكاميرون

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 09:47 م
مخيم للاجئين بالكاميرون
مخيم للاجئين بالكاميرون
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محمد شحتة
أدان الأزهر بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مواطنين أبرياء في مخيم للنازحين في قرية نيجيتشاوا شمال الكاميرون يوم الأحد الماضي، ما أسفر عن مقتل 18 شخصًا على الأقل، وإصابة 11 آخرين، وتسبب في فرار ما يقرب من 1500 بمن فيهم سكان القرية المضيفة، إلى بلدة موزوغو القريبة بحثًا عن الأمان.

وأكد الأزهر أن هذه الجرائم التي ترتكب ضد اللاجئين النازحين كارثة إنسانية، تدل على تجرد مرتكبيها من أدنى معاني الإنسانية، فبدلًا من أن يقدم إليهم ما يحتاجونه من طعام وأدوية ومسكن تراق دماؤهم ويروَّع أمنهم، داعيًا المجتمع الدولي لتكثيف جهوده من أجل القضاء على هذا الإرهاب الغاشم والعمل على حماية اللاجئين وتحسين أوضاعهم المعيشية.

وتقدم الأزهر الشريف بخالص التعازي للكاميرون قيادةً وحكومةً وشعبًا ولأسر الضحايا، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم أهليهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
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