ملكية الأراضي الزراعية.. النقض توضح هذه الحالة

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها معني لد الأقصي لملكية الأراضي الزراعية.





جاء في حيثيات الحكم أنه إذ كان حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة ٧ / ٣ / ١٩٩٨ في القضية رقم ٢٤ لسنة ١٥ القضائية دستورية ، والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ١٩ / ٣ / ١٩٩٨ قد انتهى إلى عدم دستورية ما نصت عليه المادة التاسعة من القرار بقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٩ بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية وما في حكمها ، من أن يكون لمن تستولى الحكومة على أرضه - وفقًا لأحكام هذا القانون - الحق في تعويض نقدی يعادل سبعين مثل الضريبة العقارية الأصلية المربوطة بها الأرض في تاريخ الاستيلاء الاعتباري .



