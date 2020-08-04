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أخبار العالم

وسائل إعلام لبنانية: 2700 طن من نترات الأمونيوم انفجرت في مرفأ بيروت

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 10:47 م
مرفأ بيروت
مرفأ بيروت
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شيماء مصطفى
نقلت قناة "LBC" اللبنانية عن مصادر أمنية بناء على معلومات أولية إن 2700 طن من مادة نترات الأمونيوم التي تمت مصادرتها في مرفأ بيروت انفجرت أثناء عملية لحام فتحة صغيرة لمنع السرقة.

وقالت مصادر إن جهاز أمن الدولة كان قد طلب منذ 5 أشهر فتح تحقيق حول المواد المتفجرة الموجودة في العنبر رقم 12 بمرفأ بيروت الذي وقع فيه الانفجار اليوم.

وأعلن وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، مساء اليوم الثلاثاء، أن المعلومات الأولية تفيد وجود مواد شديدة الانفجار في العنبر رقم 12 مُصادرة بإشارة قضائية،  هى التى تقف وراء التفجير الضخم الذي هز العاصمة بيروت، ودمر نصف المدينة. 

وأوضح فهمي أن المواد شديدة الانفجار المتسببة في انفجار بيروت يُرجح أن تكون نترات الأمونيوم.

واكد وزير الصحة اللبناني حمد حسن، مساء اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا ومصابي انفجار مرفأ بيروت.

وقال حسن، إن عدد ضحايا مرفأ بيروت وصل إلى 67 قتيلا، فضلا عن أكثر من 3000 جريح.

وهز انفجار ضخم العاصمة اللبنانية بيروت، قبل ثلاثة أيام من النطق بالحكم النهائي في قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري عام 2005.

وتفيد التقارير الواردة من بيروت أن الانفجار وقع في منطقة الميناء، وأفادت تقارير غير مؤكدة وقوع انفجار ثان، أسفر عن إصابة المئات من الجرحى.

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